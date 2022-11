Pentru prima dată, Cătălin Botezatu a recunoscut că are doi copii

Fostul jurat al show-ului „Bravo, ai stil! Celebrities” a ales de multe ori să țină departe de ochii lumii viața sa personală. Fiind invitat la podcastul „După faptă și răsplată” de la Metropola TV, Cătălin Botezatu a spus că are doi băieți pe care nu-i sprijină financiar, deoarece poate utiliza acei bani în scop caritabil.

„Eu am doi copii de care știu sigur. Ambii băieți. Oamenii din familia mea, părinții și așa mai departe, au tot ce le trebuie. De ce nu ar merge banii mei într-o altă direcție, la niște oameni care chiar au nevoie de ei? Copiii mei poate că au nevoie de bani, poate că nu. Dar copiii, în general, ar trebui să muncească. Mă gândeam, anul trecut, ce ar fi să-mi facă o doamnă cadou o fetiță? Aș fi topit, s-ar duce pe râpă toată cariera mea.”, a spus creatorul de modă.

Mai mult decât atât, Cătălin Botezatu a menționat că cei doi fii îi seamănă foarte mult. Acesta a evidențiat că nu-i place să-și expună viața privată.

„Se știe de ei de mulți ani. Se știe și am spus dintotdeauna că nu vreau să-mi implic familia și când spun asta, mă refer și la cei doi fii și la iubitele, soțiile, amantele. Eu cred că asta ține de demnitatea unui bărbat adevărat, iar eu vreau să cred că sunt așa și voi rămâne așa. Nu îmi place să-mi expun persoanele pe care le iubesc presei. Seamănă leit cu mine, iar în rest nici nu contează. Unul dintre ei l-am ținut ascuns pentru că el s-a ținut ascuns. De restul s-a știut. Nu sunt secretos.”, a relatat creatorul de modă mai demult pentru VIVA!

„E posibil să am mai mulți copii”

În cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D, creatorul de modă a povestit despre copilul pe care l-a adoptat la distanță.

„De-a lungul timpului, au venit la mine părinți, tați sau mame cu tot felul de copii și asta cu televiziuni și au susținut tot la televiziuni concurente că acești copii sunt ai mei. Da, am fost un fluturaș în tinerețe și e posibil să am mulți copii. Ceea ce este adevărat e că am adoptat un copil la distanță de care m-am ocupat mulți ani și pe care l-am văzut mulți, mulți ani.

Deal-ul a fost să îi trimit o sumă de bani până la 18 ani. A împlinit acești ani, bineînțeles îi trimit în continuare bani, deja are o viață a lui. E tot un băiat. Mai departe sunt lucruri în viața mea pe care am hotărât să nu le mai discut. Aș face rău atât persoanelor în cauză și familiilor lor. Sunt subiecte sensibile care au fost dezbătute de presă într-un mod desuet, eronat, deformat.”, a declarat Cătălin Botezatu.