Cătălin Botezatu și-a pierdut toată averea! Designerul a fost păcălit: Am rămas fără nimic

Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai faimoși designeri din România, însă viața nu a fost mereu dreaptă cu el. Acesta a povestit la Antena Stars că a existat un moment în care a pierdut toată averea pe care o avea din cauza unor oameni cu care lucra.

Designerul român spune că într-o clipă de neatenție a rămas fără bani în conturi, fără mai multe proprietăți din țară și de peste ocean, fără avionul privat, elicopter și fermele pe care le recondiționase.

Nu în ultimul rând, Cătălin Botezatu a spus că a pierdut și casa de la Monte Carlo, subliniind că totul s-a întâmplat atunci când avea 26 de ani,

„Am pierdut o casă la Monte Carlo, 30 și ceva de ferme agricole care valorau milioane. Proprietăți în toată România, elicopter, avion, casă de modă. Terenuri, 22 de milioane de mărci, 100 de milioane de coroane suedeze.

Casa în Primăverii, cu două etaje. Am rămas fără nimic, absolut zero. Niște oameni inteligenți, dar, în același timp și perverși, am colaborat cu ei și au reușit să ne ia totul. La 26 de ani”, spune acesta.

Cătălin Botezatu nu mai mănâncă prăjeli, din cauza problemelor de sănătate

Designerul de modă a avut câteva probleme de sănătate care și-au lăsat amprenta asupra lui. Cătălin Botezatu spune că nu mai mănâncă acum nimic prăjit și că a cam rărit-o și cu carnea, cu toate că este un adevărat gurmand.

Acesta a precizat că a fost nevoit să renunțe la mai multe alimente care îi făceau pe plac, precum dulciurile. Înainte mânca foarte multe prăjituri, însă recent a luat-o mai încet cu acestea.

”Nu mănânc prăjeli deloc. Carne foarte puțină, deși mâncam foarte mult mușchi de vită înainte, acum mănânc foarte rar. Carne de porc, nu mai mănânc acum, deși îmi place foarte tare, am zis că fac acum o pauză ca să pot să mănânc de Crăciun pentru că sunt un gurmand.

Răntașuri, mănânc mai multe fructe, e foarte greu. Am eliminat multe plăceri culinare, dar nu mănânc dulce atât de mult, înainte rupeam prăjiturile, acum mai puțin, dar repet asta nu înseamnă că le-am eliminat deloc. Nu sunt vegan și nu cred că o să fiu niciodată și nu o să militez pentru asta”, mai spus Cătălin Botezatu.