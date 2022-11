Cătălin Botezatu, dezamăgit de sistemul sanitar din România: „E jale”

Deși apare mereu cu zâmbetul pe buze la evenimentele mondene și în emisiuni TV, viața lui Cătălin Botezatu nu este doar lapte și miere. Din cauza stilului de viață haotic și a programului încărcat, vedeta s-a confruntat cu probleme grave de sănătate de-a lungul timpului.

În prezent, Cătălin Botezatu se numără printre oamenii dezamăgiți de sistemul medical din România. La scurt timp după ce a luat contact cu sistemul sanitar din țara noastră, vedeta a dezvăluit care este situația reală a spitalelor de stat și a clinicilor private din țara noastră.

Deși a spus că are un imens respect pentru medici și asistentele medicale, acesta a mărturisit că în România „e jale, chiar și în spitalele private”, iar „dacă nu ai bani sau dacă nu ești cineva, mori”. După această experiență, Cătălin Botezatu a început să prețuiască și mai mult banii și puterea lor, afirmând ferm că banii pot cumpăra „absolut totul”.

„Sistemul sanitar din România e jale, chiar și în spitalele private. Dacă nu ai bani sau dacă nu ești cineva, mori. Cineva spunea că cu bani nu poți cumpăra nimic. Ba da, cu bani poți cumpăra absolut totul”, a spus, recent, Cătălin Botezatu în cadrul podcastului „Metropola TV”, găzduit de Cristina Șișcanu.

Deși pare că s-a vindecat complet, creatorul de modă mai merge în Turcia, din când în când, pentru a face câte un set de analize.

Cătălin Botezatu a dezvăluit cine sunt persoanele care l-au trădat. Vedeta este profund dezamăgită

Nu doar experiența trăită în spitalele din România i-au lăsat un gust amar lui Cătălin Botezatul, ci și trădările celor pe care îi considera prieteni. Cătălin Botezatu a recunoscut, cu puțin timp în urmă, că persoanele pe care le considera prieteni au profitat de bunătatea sa și că viața lui nu este așa cum pare din postările de pe rețelele sociale.

„Dacă pe rețelele sociale vedeți lucruri frumoase, nu întotdeauna sunt cel mai fericit om. Nu întotdeauna sunt cel mai împlinit om. Și eu în intimitatea mea sufăr, poate am ieșit din astea, dar imediat mă reculeg”, a declarat vedeta.

„Apropo de oameni care te bârfesc, de oameni care te iubesc ‘Cine mă iubește, mă cumpără și cine nu, mă vinde’. Am fost vândut de mulți prieteni. Dar aceea nu sunt prieteni, doar eu i-am crezut ca fiind. În timp am făcut o selecție foarte mare, unde i-am cernut și da, încă mă pot laudă că am câțiva prieteni. Sunt mândru de ei”, a adăugat el.

Acesta a vorbit și despre regretele sale și despre cum a rămas mereu optimist pentru a putea merge mai departe. Unul din regretele sale este faptul că și-a arătat vulnerabilitatea fiindcă oamenii l-au rănit după aceea.

„Nu există om care să nu aibă regrete. Am făcut greșeli în viață și mi-a părut rău de ele. Mi-a părut rău că mi-am arătat vulnerabilitatea. Am avut relații unde, la finalul acestora am spus că nu o să mai fiu atât de deschis. Însă, nu am putut, asta pentru că așa sunt eu.”, a povestit Cătălin Botezatu, în cadrul unui interviu acordat pentru Antena Stars.