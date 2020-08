„După ce am analizat comenzile de biciclete de copii şi de adulţi din ultimii ani de pe magazinul online pe care îl deţin, am observat că în România se cheltuieşte în medie pentru o bicicletă de copii, în jur de 650 de lei (preţ cu TVA inclus), iar pentru o bicicletă pentru adulţi 1100 lei.

Aceste valori ne poziţionează pe antepenultimul loc din Europa. Prin comparaţie, un neamţ cheltuieşte de 5-6 ori mai mult pentru biciclete. Trendul mersului pe bicicleta a început să prindă tot mai mult contur şi în România, nu doar în sens de agrement, ci în sensul unui mijloc folosit pentru deplasarea la muncă sau înspre alte locaţii în detrimentul maşinii, comportament care ne duce tot mai aproape de ţările Occidentale”, a transmis Iulian Ghisoiu, managerul magazinului online www.bekid.ro, potrivit agerpres.ro

Cifră de vânzări de 150 milioane de euro

În anul 2019, piaţa autohtonă de biciclete a ajuns la o cifră de vânzări de 150 milioane de euro. De asemenea, tot în același an, Uniunea Europeană a produs peste 11,4 milioane de biciclete, reprezentând o creştere de 5% faţă de anul precedent şi cu 10% mai mare decât numărul produs în 2014.

Conform datelor Eurostat, printre statele membre ale UE, Portugalia a fost cel mai mare producător de biciclete în 2019, fabricând 2,7 milioane de biciclete, urmat de Italia (2,1 milioane), Germania (1,5 milioane), Polonia (0,9 milioane) şi Olanda (0,7 milioane). Aceste cinci ţări au reprezentat împreună 70% din producţia totală de biciclete din UE în 2019.

Trebuie menționat că România se află pe locul 8 în UE, cu un număr de 524.900 de biciclete produse.

Cât de bune sunt bicicletele pliabile

Bicicleta pliabila a devenit destul de populara in ultimii ani. Cu toate acestea, la prima vedere, rotile acestor biciclete mici si cadrul subtire le pot face sa para oarecum ciudate. In parte este adevarat ca aceste biciclete pliabile nu vor fi niciodata prima sau cea mai buna alegere pentru distante lungi si suprafete dure – cum ar fi o bicicleta mountain bike, bicicleta de munte, bicicleta de cross etc. Chiar si asa insa, aceste biciclete de oras pliabile au o multime de avantaje.

Aceste biciclete de sosea care se pliaza sunt o optiune versatila daca vrei sa pedalezi. Poate ca apartamentul tau are un spatiu de depozitare limitat sau poate ca faci naveta cu metroul, pe mai multe trepte sau trebuie sa mergi cu liftul. O bicicleta pliabila este solutia la aceste probleme. Este o varianta compacta si convenabila de bicicleta. De la viteze individuale usoare si de croaziera pana la biciclete cu motoare cu asistenta electrica, exista o bicicleta pliabila care se potriveste nevoilor de pedalare ale oricarei persoane.