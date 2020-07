Sunt bune bicicletele pliabile? (P)

Bicicleta pliabila a devenit destul de populara in ultimii ani. Cu toate acestea, la prima vedere, rotile acestor biciclete mici si cadrul subtire le pot face sa para oarecum ciudate. In parte este adevarat ca aceste biciclete pliabile nu vor fi niciodata prima sau cea mai buna alegere pentru distante lungi si suprafete dure - cum ar fi o bicicleta mountain bike, bicicleta de munte, bicicleta de cross etc. Chiar si asa insa, aceste biciclete de oras pliabile au o multime de avantaje.