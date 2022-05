Apa minerală are efecte terapeutice recunoscute: rehidratează organismul, potoleşte setea, nu are calorii și nu îngrașă, potrivit The Healthy.

Apa carbogazoasă este un termen general pentru orice apă presurizată cu dioxid de carbon. Dacă ați renunțat la băuturile acidulate și ați trecut la apă carbogazoasă, dar vă faceți griji că nu ați făcut decât să schimbați un obicei prost cu altul, vă înșelați. Pentru că atâta timp cât consumați apă carbogazoasă, care nu conține zahăr adăugat, ați făcut cea mai bună alegere.

Apa carbogazoasă este doar apă, care, așa cum se știe, este vitală pentru hidratare și, desigur, pentru sănătate. Acestea fiind spuse, există câteva tipuri diferite de apă minerală, care nu sunt create la fel.

Câte tipuri de apă carbogazoasă sunt

1. Apa minerală, care provine dintr-un izvor sau o fântână, este apă carbogazoasă naturală care include minerale precum magneziu și calciu.

2. Apa carbogazoasă este carbogazoasă artificial și este îmbunătățită cu minerale adăugate, cum ar fi bicarbonatul de sodiu și sulfatul de potasiu.

3. Apa tonică este, de asemenea, carbogazoasă artificial și îmbunătățită cu adaos de minerale, inclusiv chinină, care îi dă acel gust amar. De asemenea, conține zahăr sau sirop de porumb cu conținut ridicat de fructoză.

Dacă primele două pot fi consumate fără restricție, în cazul apei tonifice e bine să o faceți cât mai rar. Nu doar că include zaharuri adăugate, dar chinina pe care o conține poate provoca, de asemenea, dureri de stomac, dureri de cap, țiuit în urechi, precum și alte reacții adverse grave, cum ar fi afectarea organelor, sângerări și modificări ale ritmului cardiac.

Beneficiile consumului de apă carbogazoasă

Este clar că apa carbogazoasă este mai bună decât sucurile de tot felul și băuturile energizante pentru că nu conține zahăr. Există și alte motive pentru care ar trebui să o bem?

Ajută la o bună hidratare

Apa minerală este la fel de hidratantă ca și varianta sa fără bule, așa că, dacă vă chinuiți să beți suficientă apă în timpul zilei, nu ar fi rău să consumați un pahar sau două de apă carbogazoasă. Desigur, fără zahăr!

Ajută să ne simțim mai plini

Consumarea apei carbogazoase poate duce la o creștere pe termen scurt, imediată, a senzației de sațietate. Unele studii arată că apa carbogazoasă ne face să ne simțim mai sătui pentru mai mult timp, scrie The Healthy.

Poate ameliora constipația

Într-un alt studiu, s-a constat că persoanele care se confruntă cu constipație după un accident vascular cerebral au raportat o ușurare semnificativă după două săptămâni în care au băut apă minerală. Un alt studiu a constatat că apa carbogazoasă a adus ușurare persoanelor care suferă de indigestie.

Ușurează tranziția de la băuturile dulci

Dacă încercați să renunțați la dependența de sucuri sau să reduceți consumul zilnic de cafea, apa minerală ar putea fi secretul pentru a păcăli creierul și a-l face să se lepede de obiceiurile proaste. Puteți folosi fructe sau castraveți pentru a spori aroma apei carbogazoase.

Efecte secundare?

Atâta timp cât alegeți apă carbogazoasă fără zahăr și fără chinină nu există multe riscuri. Există foarte puține cercetări care să arate că apa carbogazoasă are un impact negativ asupra sănătății. Dar trebuie să ținem seama de câteva lucruri cum ar fi problemele cu stomacul.

Este posibil să aveți reacții nedorite de la apa carbogazoasă, cum ar fi:

Regurgitare

Balonare

Gaze

Dureri de stomac

Dacă stomacul nu tolerează bine apa carbogazoasă, rămâneți la apă plată.

Probleme ale dinților

Apa carbogazosasă poate conține minerale, fie naturale, fie infuzate în timpul procesului de carbonatare, care pot duce la modificări ale smalțului dinților. Cu toate acestea, nu s-a dovedit că apa carbogazoasă ar avea un efect semnificativ asupra smalțului.