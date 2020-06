„La preluarea mandatului, acum şase luni de zile, nu era evaluat nici măcar un dosar, cu reale probleme existente în acel moment în Ghidul de Finanţare. Aşa cum am discutat cu colegii de la Administraţia Fondului de Mediu, informaţiile care au apărut ieri în spaţiul public nu sunt reale, pentru că, astăzi, când vorbim, toate cele 26.000 de cereri pentru programul cu panourile fotovoltaice au fost analizate şi cred că în cursul zilei de marţi vor fi publicate – şi cele care au fost admise şi cele care au fost respinse, pentru că sunt şi cazuri în care multe dosare au fost respinse, din cauza unor greşeli fie din Ghid, că aşa a fost conceput, prost, de către fostul Guvern, fie au fost greşeli din partea celor care ar trebui să fi fost potenţiali beneficiari”, a afirmat Costel Alexe.

Numărul de mașini achiziționate prin programul Rabla

Pe de altă parte, ministrul Mediului a amintit că Guvernul îşi propune pentru acest an ca numărul de maşini achiziţionate prin programul „Rabla Clasic” să ajungă la 60.000.

„Guvernul din care fac parte a dublat, practic, în 2020, finanţarea în cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu. De la un buget de 1,5 miliarde de lei în 2019, bugetul pentru 2020 este de 2,8 miliarde de lei şi avem creşteri, alocări financiare substanţial de mari pentru fiecare program, astfel încât, la programul ‘Rabla Clasic’, de la 53.000 de maşini, câte au fost achiziţionate anul trecut, în acest an ne propunem să ajungem la 60.000 şi, chiar dacă industria constructoare de maşini în întreaga Europă a avut de suferit din cauza pandemiei de Covid-19, în România semnalele sunt că, până la finalul anului, acest ajutor pe care Guvernul României îl oferă cetăţenilor săi va fi atins şi, evident, toate cele 60.000 vor fi achiziţionate”, a precizat Alexe.

În ceea ce priveşte programul ”Rabla Plus”, şeful de la Mediu a precizat că acesta a beneficiat de o creştere a bugetului.

„În ceea ce priveşte programul ‘Rabla Plus’, în acest an avem o creştere cu 45% a bugetului, de la 95 de milioane de lei la 140 de milioane de lei, şi, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, avem un număr de aproximativ 74 de maşini ca şi rezervări făcute. Asta înseamnă că românii şi-au redescoperit dorinţa de a proteja mai mult mediul, apelând la mijloace de transport personale mult mai prietenoase cu mediul. De asemenea, Guvernul din care fac parte va sprijini în acest an cu aproximativ 100 de milioane de euro – 400 de milioane de lei – transportul public în comun electric, astfel încât administraţiile României care au probleme cu poluarea, aşa cum este şi Bucureştiul – un caz pentru care am fost condamnaţi la Curtea Europeană de Justiţie – vor primi alocări financiare prin care vor putea să-şi cumpere autobuze, troleibuze sau autobuze electrice, tramvaie. Este o triplă investiţie: în primul rând investim în mediul înconjurător, investim în economia românească şi, evident, investim în crearea de noi locuri de muncă”, a subliniat ministrul.

Sursă foto: INQUAM Octav Ganea