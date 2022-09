Casa Națională de Pensii Publice a suplimentat numărul de bilete pentru stațiunile de tratament

Din fericire, pensionarii care nu au reușit să plece în stațiunile de tratament, vara aceasta, cu bilete subvenționate de către stat mai au o șansă. Casa Națională de Pensii Publice a decis suplimentarea numărului de bilete aferente seriilor 14-18 din 2022.

„Invităm solicitanții care nu au beneficiat de bilete de tratament în seriile anterioare aferente anului 2022 să se adreseze Casei Județene de Pensii Bistriţă Năsăud – ghişeul nr . 5 pentru a ridica biletele de tratament distribuite conform listelor sau pentru eliberarea biletelor disponibile prin redistribuire”, a transmis directorul executiv al Casei Județene de Pensii Bistrița – Năsăud , Sanda Vişan.

Datele de intrare în staţiunile de tratament, aferente fiecărei serii, sunt:

Seria 14: 01.10.2022

Seria 15: 17.10.2022

Seria 16: 02.11.2022

Seria 17: 16.11.2022

Seria 18: 30.11.2022

Puteți afla mai multe informații despre biletele la stațiunile de tratament la numărul de telefon 0263.232.095, interior 125.

Vor crește pensiile din 2023! Guvernul României a decis

Aceasta nu este singura veste bună pentru pensionarii din România. Începând de anul viitor, pensiile vor fi majorate, însă, momentan, nu se știe procentul concret. Totuși, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul de Finanțe au trei variante de calcule pentru creșterea veniturilor pensionarilor.

Una dintre variante este majorarea pensiilor cu 5 procente, însă aceasta nu este neapărat pe placul pensionarilor. Dacă un pensionar are o pensie medie de 1.800 de lei, o creștere de 5 procente ar însemna 90 de lei, scrie Antena 3.

Altă variantă ar fi o majorare cu 10 procente, iar aceasta le-ar aduce în plus pensionarilor suma de 180 de lei, la o pensie medie de 1.800 de lei. Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a explicat că spațiul bugetar pentru anul viitor ar putea include acest procent.

Există și o a treia variantă, cea care ar aduce o sumă puțin mai consistentă în buzunarele pensionarilor, însă aceasta are cele mai mici șanse să fie aprobată, spun surse din cadrul Ministerului de Finanțe. Este vorba despre o majorare cu 15 procente. Aceasta ar aduce în buzunarele pensionarilor suma de 270 de lei, la o pensie medie de 1.800 de lei.

„Vom putea vorbi despre această majorare în momentul în care vom construi bugetul pentru anul viitor, așa cum a zis și domnul Marcel Ciolacu, președintele PSD. Prezența PSD în guvern e o certitudine că pensiile se vor majora. De când am venit la guvernare am anunțat un pachet social în coaliție, s-au decis pachete de sprijin succesive. Am continuat și am și prelungit până la 1 august 2023 compensarea facturilor din energie. Măsurile pe care le vom lua vor fi anunțate înainte.

Seniorii României au dreptate, au avut parte în 2020-2021 de momente grele. Eu le garantez că atât timp cât PSD va fi la guvernare, noi vom veghea la ceea ce se întâmplă, vom încerca să le apărăm puterea de cumpărare, după care ne vom așeza și ne vom ocupa de creșterea veniturilor”, a declarat, recent, Marius Budăi.