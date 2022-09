Tot mai mulți români se declară disperați din cauza facturilor uriașe primite la curent. Oamenii spun că au primit facturi eronate, cu sume de chiar patru ori mai mari decât ar fi trebuit.

Cu toate acestea, furnizorii spun că nu este vina lor și aruncă totul pe seama statului care a modificat legislaţia. Din această cauză, furnizorii spun că soft-urile cu ajutorul cărora se calculează facturile trebuie schimbate.

Mesajele disperate ale românilor

Pensionarii sunt printre românii cei mai afectați de această criză a energiei. Pe rețelele de socializare apar tot mai multe mesaje de disperare ale oamenilor. Mulți nu știu ce vor face la iarnă și se tem să nu moară de frig în case.

„Am 74 de ani. Sunt pensionară singură, stau la bloc, în Slănic – Prahova, după cum știți, oraș neracordat la gaze. Mă încălzesc cu centrală pe curent electric. În iarna trecută, care a fost blândă, fără precipitații, am trăit în următoarele condiții: termostatul din dormitor a fost fixat la 18 grade. Am avut deschis numai caloriferul din dormitor.

În bucătărie am avut 7,5 grade iar în sufragerie 6. Pentru ultimele două luni de iarnă, am avut factură de 1.680 lei. Ar fi fost mai mare, noroc cu compensarea de 580 de lei. E drept, am o pensie nesimțită, de fost informatician, și anume: 2272 lei”, a scris o pensionară pe Facebook.

Pensionarii se tem că vor îngheța în casă

Acesta nu este singurul comentariu de acest gen. Tot mai mulți pensionari spun că sunt disperați din cauza facturilor uriașe și le este frică că la iarnă vor îngheța în casă.

„Nu am decât un televizor, frigiderul și tubul de oxigen fără de care nu pot trăi. Prin noua Ordonanță e redus plafonul până la care se acordă compensarea de la 300 kwh la 255 kwh.

Am o soră care mai vine din când în când la mine. Încălzește pe aragaz o oală cu apă și mă curăță cu prosopul umezit. Vine frigul, a venit deja. Tare îmi e frică și că voi sta fără căldură. O temperatură scăzută îmi provoacă vasoconstricție în arterele pielii, mâinilor și picioarelor. Risc, cu alte cuvinte, să mor în casă.”, este mesajul disperat al unui alt pensionar, potrivit Antena 3.