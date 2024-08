Majoritatea țării se află, duminică, sub incidența unui Cod galben de caniculă. Excepție face județul Tulcea și zona de litoral din județul Constanța. Valul de căldură va continua să afecteze întreaga țară. Zece județe și Capitala se află sub Cod portocaliu. Județul Timiș este sub o alertă de Cod roșu.

Temperaturile maxime vor varia între 37 și 39 de grade Celsius. Nopțile vor fi deosebit de calde, având caracter tropical.

ANM avertizează că România se află sub Cod galben de caniculă

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că duminică, cea mai mare parte a țării se va confrunta cu un Cod galben de caniculă. Acest lucru semnalează un disconfort termic ridicat și condiții de val de căldură.

Valul de căldură, alături de disconfortul termic ridicat și canicula, va persista în majoritatea țării. Temperaturile maxime se vor situa în general între 33 și 37 de grade Celsius, iar temperaturile minime vor fi între 17 și 21 de grade Celsius.

Valul de căldură va continua și în zilele următoare

Valul de căldură va continua și în zilele următoare. Canicula va afecta în mod special județele Arad, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, precum și Bucureștiul, unde duminică se va institui un Cod portocaliu, indicând condiții de caniculă și disconfort termic accentuat.

”Valul de căldură va persista în sudul Banatului şi al Crişanei, sud-vestul Transilvaniei, vestul şi sudul Olteniei, sud-vestul şi centrul Munteniei. Va fi caniculă şi disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi în general de 37…38 de grade. Minimele, de 19…25 de grade, local vor caracteriza o noapte tropicală”, au transmis meteorologii.

Județul Timiș se va afla sub Cod roșu de căldură extremă

Duminică, județul Timiș se va afla sub Cod roșu, semnalând un val de căldură persistent, caniculă și disconfort termic extrem de accentuat. Temperaturile maxime vor atinge valori între 38 și 39 de grade Celsius. Indicele de temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 19 și 25 de grade Celsius, indicând condiții de noapte tropicală în anumite zone.

”În judeţul Timiş valul de căldură va fi persistent. Temperaturile maxime vor fi de 38…39 de grade. Va fi caniculă şi disconfort termic deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Minimele, de 19…25 de grade, local vor caracteriza o noapte tropicală”, a arătat ANM.

Condiții meteo extreme și în Capitală. În zona municipiului București, valul de căldură, canicula și disconfortul termic ridicat vor persista de duminică dimineață până luni la ora 9:00. Indicele de temperatură-umezeală (ITU) va rămâne peste pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil. Vântul va avea o intensitate slabă până la moderată. Temperaturile maxime vor atinge aproximativ 37 de grade Celsius. Temperaturile minime se vor situa între 17 și 20 de grade Celsius.