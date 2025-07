Întârziere majoră în livrarea cardurilor de energie

Cardurile de energie promise pentru a compensa facturile din lunile cu consum ridicat nu vor ajunge la beneficiari în luna august. Aplicația digitală necesară pentru înscriere nu este încă finalizată. Potrivit estimărilor oficiale, aceasta ar putea deveni funcțională în jurul datei de 15 august.

După această etapă urmează procesul birocratic de tipărire, încărcare și livrare a cardurilor, ceea ce înseamnă că, în cel mai optimist scenariu, românii vor primi sprijinul în luna septembrie. Acest ajutor este destinat celor care au venituri de până la 1.940 de lei, respectiv 1.784 de lei pe membru de familie.

Amintim că, Guvernul a aprobat, în iunie, inițiativa elaborată de Ministerul Muncii Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și Ministerul Energiei prin care persoanele aflate în risc de sărăcie energetică vor primi ajutoare pentru plata facturilor. Este vorba despre peste 2 milioane de gospodării.

Persoanele vizate ar fi trebuit să beneficieze începând cu 1 iulie 2025 de un ajutor lunar în valoare de 50 de lei, pentru plata facturilor la energie electrică.

Între timp, facturile pentru energie vor sosi în luna august, iar unele vor fi chiar duble. Persoanele care au beneficiat de cel mai mic tarif – 68 de bani/kWh – vor plăti acum aproximativ 1,5 lei/kWh. Asta înseamnă o creștere a facturii de la 68 la 150 de lei.

Facturi mai mari, ajutoare mai mici

Creșterea tarifelor nu îi afectează doar pe consumatorii vulnerabili, ci și pe cei cu un consum ușor peste medie. Pentru aceștia, autoritățile estimează o scumpire de aproximativ 15% a facturilor din august. Cu toate acestea, statul promite că banii vor fi acordați retroactiv și pentru lunile în care nu s-au putut folosi cardurile.

Întârzierea cardurilor de energie nu este singura problemă. Ajutoarele pentru alimente, în valoare de 125 de lei, care trebuiau acordate în iunie, nu au fost încă livrate. În cel mai bun caz, acești bani vor intra în conturile beneficiarilor în luna august.

Comparativ cu anul trecut, valoarea totală a ajutoarelor s-a redus. Dacă în 2024 cardurile erau alimentate cu 250 de lei la fiecare două luni, în 2025 suma s-a înjumătățit.

Cine sunt beneficiarii și ce pot cumpăra

Printre categoriile vizate se numără pensionarii cu pensii sub 2.200 de lei, familiile cu copii care au venituri sub 675 de lei per membru, persoanele cu handicap și cele fără adăpost.

Cu ajutorul voucherelor, aceste persoane pot cumpăra alimente de bază și produse procesate. Lista include: pâine, carne, ulei, făină, zahăr, conserve, legume, brânzeturi, apă, cafea și alte produse esențiale pentru alimentația zilnică.

În ciuda promisiunilor făcute, întârzierile ridică semne de întrebare privind capacitatea autorităților de a gestiona eficient aceste programe de sprijin într-un an marcat de inflație și incertitudine economică.