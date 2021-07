Când scăpăm de caniculă și furtuni? Vremea în primele zile din iulie

Potrivit directorului ANM, prima zi a lunii iulie va debuta tot cu ”o vreme instabilă, la început în partea de vest, centru, nord, nord-est a țării, în zonele montane și submontane, apoi și în restul țării”.

“E o vreme a extremelor la nivel mondial în Europa şi iată că şi în România. Nu facem de la excepţie de la mersul condiţiilor climatice, pentru că aşa cum am spus-o în toate intervenţiile, fiecare an a doborât recordurile în anii anteriori. Într-adevăr vorbim de aceste alternanţe, de la o vreme mai rece şi instabilă. Să ne amtintim cum am început luna iunie, cu 1 iunie, cu cea mai rece zi din istoria măsurătorilor meteorologice.

Vorbeam de primele două decade cu abateri termice negative la nivel naţional, mai mari de 2,5 grade Celsius, iată că ultima decadă a adus primele zile de caniculă şi pentru prima dată într-o lună iunie, am emis cod roşu două zile consecutiv pentru şapte judeţe din partea de vest şi sud-vest a ţării. Aceste fenomene alternante de instabilitatea atmosferică accentuată şi valul de căldură a fost mult rapid în această vară, oriunde ne-am afla, dar mai ales la latitudini nordice.”, spune Elena Mateescu.