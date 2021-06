Directorul ANM vine cu vești proaste!

Declarația acesteia a fost făcută în cadrul unei conferințe despre problemele de mediu din România. Astfel, potrivit explicației oferite, luna iunie ne-a dovedit că trecem de la inundații și urmează să avem parte de secetă.

„Luna iunie ne-a dovedit din plin ca trecem de la inundatii la canicula si cu siguranta vom vorbi din nou si despre seceta in a doua parte a verii, dupa un an anterior excesiv de secetos”, a declarat Elena Mateescu.

Schimbările climatice sunt prezente și în România

De asemenea, directorul ANM a subliniat că măsurătorile din ultimii 20 de ani și altă indicatori arată că schimbările climatice sunt prezente și în România.

„Nu suntem in bine , pentru ca daca luam in considerare ultimii 20 de ani, cei mai calzi din istoria masuratorilor meteorologice si in tara noastra, deceniul 2011 – 2020 cel mai cald deceniu, pentru ca 7 ani din acel deceniu sunt in top 10 cei mai calzi ani din istorie, 2019 – 2020 sunt pe locul intai si doi ca fiind cei mai calzi ani, si in acesti ani am avut abateri termice ale temperaturii medii anuale a aerului mai mari de 1,5 grade Celsius, si mentionez acest prag pentru ca reprezinta tinta Acordului de la Paris, si daca nu implementam masuri specifice de adaptare la schimbarile climatice ca sa ajungem la neutralitate climatica in 2050, cu siguranta efectele pot fi asupra anumitor sectoare ireversibile”, a completat Elena Mateescu.

Totodată, aceasta a punctat că schimbări climatice în România sunt o certitudine.

„Observam ce se intampla cu fenomenele meteo extreme, periculoase: in luna iunie acest an am emis 68 de avertizari meteorologice de tip nowcasting de Cod rosu. In 24 de ore este prima data cand emitem mai mult de 36 de astfel de avertizari. Pentru prima data in luna iunie am avut Cod rosu de canicula in partea de vest a tarii, doua zile consecutiv. Acest lucru nu face decat sa confirme ca intr-adevar schimbarile observate in evolutia conditiilor climatice din tara noastra nu sunt o exceptie, ci o certitudine”, a conchis Elena Mateescu.

