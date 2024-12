Călin Georgescu a declarat, duminică seara, că s-a prezentat la școala din Mogoșoaia, chiar dacă alegerile prezidențiale au fost anulate, pentru a transmite un mesaj simbolic legat de situația democrației în România.

Fostul candidat a spus că a mers „cu flori și cu rugăciune” la secția de vot și le-a mulțumit susținătorilor săi care, potrivit acestuia, au înțeles mesajul său.

„Nimic nu mai este constituțional în România și după ce au furat tot ce s-a putut fura, a mai rămas votul oamenilor, asta a făcut democrația începând cu vineri, deci acum câteva zile. Primele mele cuvinte, azi dimineață, când am spus că voi merge la secție, în sensul în care așa cum am spus, am venit cu flori și cu rugăciune, pentru că democrația a fost îngropată și am făcut un apel la toată lumea. Da, să ne rugăm și să înțelegem ce se întâmplă în țara noastră. Sunt foarte onorat și foarte bucuros, și vreau să le mulțumesc tuturor că acest mesaj a fost ascultat”, a spus Georgescu, la Realitatea Plus.