Candidatul independent Călin Georgescu a declarat că „grupuri puternice de interese” ar încerca să manipuleze situația din România pentru a obține „mai mulți bani și putere”.

În opinia sa, aceste grupuri ar folosi poziția geostrategică a țării, inclusiv granița extinsă cu Ucraina, pentru a avansa agende care nu servesc intereselor românilor.

Acesta a subliniat că invocarea articolelor 4 și 5 din Tratatul Nord-Atlantic ar putea aduce România într-o situație periculoasă, sugerând că astfel de manevre ar putea duce la militarizarea țării și, implicit, la diminuarea democrației și a drepturilor cetățenilor.

Georgescu a atras atenția asupra posibilității ca România să fie folosită ca instrument în jocuri politice internaționale. El a sugerat că există riscul ca anumite forțe să încerce să împiedice preluarea mandatului de către președintele ales al SUA, Donald Trump, prin generarea unei crize globale, inclusiv prin invocarea stării de urgență în Statele Unite.

El a menționat că, în viziunea sa, corupția din România ar putea fi exploatată pentru a justifica amestecuri externe și escaladarea tensiunilor regionale. Georgescu a avertizat că, dacă acest scenariu s-ar concretiza, România ar putea deveni o țară militarizată, iar stabilitatea democratică ar fi serios afectată.

Postarea respectivă poate fi vizualizată aici.

A calling for the president-elect of the United States @realDonaldTrump and the American People! Someone is playing a very dangerous game by taking Romanian democracy as a hostage! Powerful groups of interest want to use Romania as a battleground. This groups want only 2 things:… pic.twitter.com/tnCdKDGwXi

— Călin Georgescu OFFICIAL ACCOUNT (@CG_Romania) December 8, 2024