Semnalul transmis de raport este clar: România nu mai poate conta exclusiv pe modelul de creștere bazat pe recuperarea decalajelor și pe consum, iar viitorul depinde de politici publice și investiții orientate spre productivitate, inovare și valoare adăugată mai mare.

CAIR, organizație care reunește patru sectoare economice majore și companii ce contribuie cu aproximativ 13% la PIB-ul României, consideră că analiza OCDE confirmă provocările structurale cu care se confruntă economia națională, în special în ceea ce privește evoluția costurilor salariale în raport cu productivitatea și deficitul de forță de muncă.

Potrivit raportului, dinamica salariilor a depășit în ultimii ani ritmul de creștere al productivității, ceea ce poate afecta competitivitatea economiei, în timp ce presiunile demografice și participarea redusă pe piața muncii limitează potențialul de dezvoltare.

În acest context, subliniem că mediul de afaceri are un rol esențial în tranziția către un model economic bazat pe inovare, investiții și valoare adăugată mai mare, capabil să susțină creșteri salariale sustenabile și să consolideze competitivitatea companiilor românești.

„OCDE confirmă una dintre marile provocări ale economiei românești: diferența dintre dinamica salariilor și cea a productivității. Pentru mediul de afaceri, soluția este clară – investiții în tehnologie, inovare și capital uman, dar și politici publice care să stimuleze competitivitatea și să extindă baza de forță de muncă activă. CAIR cere Guvernului consultări cu antreprenorii români după concluziile studiului OCDE, care arată necesitatea schimbării modelului economic pentru a relansa productivitatea. Federațiile, patronatele și companiile reprezentate de CAIR sunt pregătite să contribuie activ la acest efort. Confederația noastră salută intenția OCDE de a transmite României invitația de aderare în luna iunie”, a declarat președintele Confederației Antreprenorilor și Investitorilor din România, dr. ing. Cristian Romeo Erbașu.

Sectoarele economice reunite în cadrul CAIR au capacitatea de a genera investiții, de a crea locuri de muncă și de a contribui la creșterea productivității, însă acest proces trebuie susținut de politici publice predictibile, de reducerea birocrației și de accelerarea reformelor structurale.

Totodată, considerăm că extinderea participării pe piața muncii, modernizarea sistemului de educație și formare profesională, precum și stimularea inovării și digitalizării trebuie să devină priorități ale politicilor economice în perioada următoare.

Subliniem că recomandările formulate de OCDE și aderarea efectivă la organizație oferă un cadru important pentru consolidarea economiei românești și pentru tranziția către un model de dezvoltare bazat pe competitivitate, productivitate și valoare adăugată ridicată.

CAIR reunește membri din principalele sectoare economice ale României, incluzând construcții și materiale de construcții, turism și HoReCa, servicii financiar-contabile, energie regenerabilă, industrie și investiții, agricultură și industrie alimentară.