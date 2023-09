Cabral Ibacka a fost părăsit de tatăl său când avea doar două săptămâni. Alexandre Ibacka Dzabana este numele tatălui său biologic. Este original din Congo. În trecut, a venit în România pentru a studia medicina la București. În timpul studenției sale, a avut o relație amoroasă cu mama prezentatorului TV. În prezent, are 79 de ani și este un medic reputat și om politic în Congo.

Prezentatorul TV a vorbit pentru prima dată la telefon cu tatăl său când avea 13 ani. S-au întâlnit personal când avea 32 de ani. Deși nu păstrează legătura, prin el, vedeta a aflat că mai are trei surori și trei frați vitregi în diferite colțuri ale lumii.

Deși a fost abandonat de tatăl natural când avea doar două săptămâni de viață, vedeta nu a fost orfan de tată. Mama lui și-a refăcut viața alături de Mircea Boldea, practicant de arte marțiale din 1971. În prezent, este unul dintre cei mai respectați antrenori din țara noastră.

„A plecat când aveam eu două săptămâni. A plecat la pâine și acolo a rămas, era o coadă la franzele, nu a mai găsit drumul spre casă. Nu mai e demult treaba sensibilă, eu am crescut cu tată, Mircea îl cheamă. Am ajuns copt încât să nu aduc lucruri dureroase că îmi fac mie rău. (…). Am mai vorbit când aveam 13 ani și jumătate, l-am sunat când aveam 26 de ani și apoi ne-am văzut când aveam 32 de ani. (…) A fost ciudat când l-am văzut.(…)

La 26 de ani, de ziua mea l-am sunat. El stătea în Congo. L-am sunat și am vorbit câteva zile, dar nu a durat relația. Apoi la 30 și, m-am dus cu fiica mea mare la Paris, l-am cunoscut pe el și pe frații mei, am acolo doi frați, două surori, mai am o soră în Barcelona și un frate în Canada. Mai am un frate în Congo. Șase în total. (…)

Nu mai vorbesc acum cu tata, el e în Congo, e în politică, e cu treaba lui. (…) Nu mi-a lipsit, am avut tată. Dacă nu aveam, îmi lipsea (…) S-a întâmplat și așa a decurs viața. (…) Nu a fost ușor, dar așa a fost. Sunt oameni care se luptă din prima zi. Aia e, nu toți pot să fie părinți. Mama a fost bombă, foarte puternică buzoianca”, a declarat el în cadrul emisiunii TV „La Măruță”.