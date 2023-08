Fiica lui Cabral și a Andreei Ibacka, Namiko, a plecat pentru câteva zile în tabără, împreună cu colegii și profesorii săi.

Despărțirea a fost prea mult pentru mama sa, prezentatoarea TV povestind ulterior pe rețelele de socializare cât de greu i-a fost să se despartă de fiica sa, după ce a condus-o la gară.

Andreea Ibacka și Cabral formează unul dintre cele mai apreciate și mai trainice cupluri din showbiz-ul românesc. Aceștia au împreună doi copii, Namiko (5 ani) și Tiago (2 ani).

Andreea Ibacka a izbucnit în lacrimi la despărțirea de fiica sa

„Ne pregătim din februarie pentru această zi. Atunci am înscris-o pe Namiko în prima ei tabără și vorba a rămas vorbă. Iar dimineață a plecat cu trenul într-o super aventură, distracție și declarație de independență…

Înainte să fi împlinit vârsta de 5 ani. Când am intrat în gară simțeam cum mă sufoc de emoții. Dar nu am zis nimic. Și a zis ea. Să știți că atunci când îi văd pe colegii mei eu o să vreau să stau cu ei, nu cu voi. Că am și eu niște colegi. Iar astăzi aleg echipa copiilor.

M-am bucurat că ea nu-mi împărtășește anxietatea de separare. Ba chiar a plecat în pasul ștrengarului. Apoi am urcat împreună în tren. Părinți și copii, justificat. Părinții cărau bagajul…”, a spus Andreea Ibacka.

Cum a decurs despărțirea

Este prima dată când Namiko a plecat în tabără cu colegii, atât de departe de casă, tocmai de aceea, Andreea Ibacka a făcut câteva poze pentru a imortaliza momentul.

Andreea Ibacka a povestit pe Instagram și despre un mic incident cu un alt părinte: „Am făcut 3 poze de atmosferă și am coborât. Peronul plin de părinți, toți pregătiți să fluturăm batistele la plecare. De fapt, nu chiar toți, una dintre mămici a uitat chiar să coboare la timp și a oprit trenul pentru a sări din mers. Șiii… au plecat.

Și eu am mai plâns puțin. Întâi pe furiș, apoi la vedere, că și restul mămicilor sunt la fel de emotive. Hai cu Doamne ajută!”.

Cabral și Andreea Ibacka s-au cunoscut pe platourile de filmare ale serialul „Inimă de țigan” și sunt căsătoriți de peste zece ani.

Cabral mai are o fiică, Inoke, în vârstă de 21 de ani, din căsnicia cu Luana Mitran.