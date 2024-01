Cabral este căsătorit din anul 2011, iar de atunci și până acum a învățat că nu trebuie să îi dea motive de geloziei soției sale. Cu ani de zile în urmă, Andreea Ibacka a vrut să dea intenționat cu mașina peste el din cauza unei crize de gelozie.

Eram amândoi într-o mașină. Ea conducea. La un moment dat, el a citit cu voce tare un articol despre el și o presupusă aventură. „Cabral a fost surprins ajungând acasă cu două blonde la garsoniera lui din Berceni” scria în acel articol. În timp ce soția sa dorea explicații despre blondele misterioase, el era supărat că în acel articol scria că ar avea o garsonieră în Berceni, când, în realitate, el avea un apartament cu patru camere.

La un moment dat, Cabral s-a dat jos ca să deschidă poarta. În acel moment, Andreea Ibacka a vrut să intre cu mașina-n el. El s-a agățat repede de poartă, iar ea a tamponat poarta. A fugit, apoi, când a crezut că s-au mai „liniștit apele”, s-a întors acasă ca să discute serios cu soția sa.

„Ajungem acasă și eu îi zic că a apărut un articol în nu știu ce ziar și scria acolo: ”Cabral a fost surprins ajungând acasă cu două blonde la garsoniera lui din Berceni” și Andreea zice: „Pe bune?! Cum adică?! Când tu ai o relație cu mine de atâta timp.” Eu fierbeam de nervi, cum adică ”A ajuns la garsoniera lui din Berceni?! Eu am patru camere!” N-a zis nimic.

Eu m-am dat jos din mașină, eram în dreapta, să deschid poarta. Am deschis lacătul și în timp ce împingeam am auzit motorul mașinii. Când m-am întors, a mea era deja în a întâia. M-am agățat de poartă și am ridicat picioarele, ea a tamponat poarta și mi-a făcut: ”Te omor cu mâna mea!”

Că eu am zis de garsonieră în loc să zic cum am ajuns cu două blonde. Nu i-a plăcut, mie mi s-a părut că nu era corect să zici garsonieră. Am fugit după. Fugi pe loc, după care o clarifici, că ai glumit”, a povestit el în cadrul unei emisiuni TV.