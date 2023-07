Prezentatorul este foarte mândru de Inoke, fiica sa

Fiica lui Cabral are 21 de ani și studiază în Olanda, alegând Științelor Comunicării. Această alegere îl face pe Cabral foarte mândru, deoarece fiica sa este pasionată și implicată în ceea ce studiază. Relația dintre Inoke și tatăl său este foarte strânsă, iar ei încearcă să petreacă timp împreună ori de câte ori au ocazia.

„Inoke face 21 de ani. Este, era studentă la Științele Comunicării. Acum se gândește dacă merge mai departe sau dacă ia o pauză și reia după aceea. Și-a găsit un loc de muncă foarte frumos, e afară, e plecată în Olanda. E foarte bine”, a spus Cabral pentru unica.ro.

Prezentatorul a spus că stă liniștit acum, chiar dacă fiica sa a decis să studieze în străinătate și este chiar bucuros de alegerea ei.

„Știi cum e când ești părinte și te gândești: ce s-o alege de piticii ăștia de îi facem noi? Ce s-o alege? Cum o fi ca om? Cum o merge prin viață? Sunt foarte liniștit. E stabilită acolo, și-a luat drumul străinătății. Mi se pare simpatic că eu o viață întreagă am vorbit: da, e de mers pe afară, e de făcut, e de dres, dar nu am putut niciodată să plec din România, nu am putut.

Am avut unde, am avut cu cine, am avut când, am avut cum, m-a ținut tot, nu că ceva, m-au ținut toți și toate. Inoke e plecată de 3 ani, facultatea acolo a început-o. Îi și place, se și dezvoltă mișto, a înțeles foarte bine mersul și ritmul, e bine, e ce trebuie“, a povestit Cabral.

Mesajul care l-a emoționat până la lacrimi pe Cabral

Un mesaj recent din partea lui Inoke l-a emoționat teribil pe Cabral. Ea îi transmitea că nu mai are nevoie de bani și se poate descurca singură, având un loc de muncă și propriul salariu.

„Termin filmarea și iau telefonul. Văd că m-a sunat Inoke. Zic s-o sun înapoi, dar să arunc înainte un ochi pe mesaje. Văd că mi-a și scris. Deschid WhatsApp-ul. Și, deși mesajul are legătură cu banii… de fapt, n-are nicio legătură cu banii.

Are legătură cu puiul care – după ce a părăsit cuibul – începe să-și facă un rost în viață. Puiul care se desprinde și își alege o direcție, un drum, începe să construiască propria poveste… o poveste în care tu ești doar o etapă premergătoare.

Mesajul, că de la asta pornisem, era simplu: „Hei, acum m-am uitat în cont și-am văzut că mi-ai pus bani în continuare. Nu mai pune, doar am un loc de muncă, am salariu, stai liniștit…”. Păi cum să stau liniștit? Când tu te-ai făcut om mare… asta ce mă face pe mine?

Ce vorbești, nene… un vârtej de sentimente și trăiri într-o singură secundă. Nod în gât, milioane de cuvinte în cap și cred că mi-a intrat și ceva praf în ochi, că altfel nu-mi închipui de ce s-au umezit brusc… Nu înțelegi ce înseamnă să fii părinte decât după ce ajungi părinte. Și-apoi n-are cum să-ți mai treacă…”, a povestit Cabral pe platformele de socializare.