Noul primar al Timişoarei, Dominic Fritz, a luat decizia să se auto-izoleze, după ce s-a întâlnit, la începutul acestei săptămâni, cu o persoană confirmată pozitiv cu COVID-19.

Edilul Timişoarei a confirmat personal informaţia, prin intermediul unui mesaj postat pe Facebook. El spune că a păstrat distanţa, a purtat mască şi se simte bine, însă s-a auto-izolat în aşteptarea rezultatelor testului. În acest timp, va ţine întâlnirile oficiale online, a mai precizat Fritz.

“Luni m-am întâlnit cu o persoană care a aflat aseară că are Covid-19. Am purtat mască, am păstrat distanța, sunt bine. Dar, ca o măsură de precauție și pentru a elimina orice risc, am decis să mă auto-izolez.

Am făcut un test azi dimineață și voi rămâne acasă, în așteptarea rezultatului. Voi repeta testul pentru mai multă siguranță, la sfârșitul acestei săptămâni. În timpul ăsta voi continua să lucrez cu echipa mea la pregătirea preluării mandatului și voi ține întâlniri oficiale online. Vă țin la curent!”, a fost mesajul postat de Dominic Fritz, miercuri dimineaţa, pe pagina sa de socializare.

“Putem, cu pași mici, să ne facem bine”

Dominic Fritz, candidat al alianţei USR-PLUS, a câştigat alegerile locale din municipiul Timişoara, adunând 53,25% din voturi şi învingându-l astfel pe actualul primar în funcţie, Nicolae Robu (PNL), care a strâns doar 29,87% din voturi.

Într-o emisiune la Digi24, Dominic Fritz a recunoscut că a dat o singură dată şpagă în viaţa sa, în 2003, atunci când intra pe teritoriul României, venind din Germania.

„Da, o dată (am dat șpagă – n.red.), în 2003. Nici nu mai știu dacă formal a fost în România, pentru că a fost la intrare. Am venit cu autocar, am avut 19 ani. Am fost patru voluntari din Germania. Am fost avertizați că o să ni se ceară 5 euro la intrare și am discutat pe tot drumul ce facem noi. Când a venit atunci și a strâns 5 euro de la fiecare, am avut un plan, că pe de o parte voiam să ne opunem, pe de altă parte eram prea timizi să zicem nu total, așa că am decis că noi patru dăm 10 euro, adică fiecare să plătească doar jumătate. Ăsta a fost compromisul”, a declarat Fritz.

Noul primar al Timişoarei a mărturisit că acesta a fost și motivul pentru care a intrat în politică. Acesta a observat că de-a lungul timpului tot mai mulți au început să refuze această șpagă. Această atitudine i-a demonstrat că se poate, cu pași mici, „să ne facem bine”.

„Țin minte o situație în care efectiv s-a ridicat un pasager – care mereu se găsește să facă munca murdară – și a mers la prima doamnă care a zis că nu dă și tot așa. A ajuns la mijlocul autocarului și toată lumea a refuzat și atunci persoana respectivă s-a întors rușinat cumva înapoi.

Pentru mine, acest «nu» e foarte puternic. Au fost din ce în ce mai mulți oameni de-a lungul anilor care au refuzat. Pentru mine, asta înseamnă că putem, cu pași mici, să ne facem bine și fiecare contează în această ecuație”.