Noul primar al Timișoare, Dominic Fritz a fost prezent la emisiunea „În fața ta”, de la Digi24, unde a vorbit despre o posibilă candidatură la președinția României. Conform declarațiilor acestuia, nu exclude această posibilitate în viitor.

Dominic Fritz a fost întrebat dacă după victoria de la primărie a fost întrebat de dacă în viitor se gândește să reproducă succesul lui Klaus Iohannis și să candideze pentru președinție.

„Au fost unii, nu știu cât de mulți, care îmi bat apropouri, așa cum bateți dumneavoastră”, a spus primarul ales al Timișoarei.

„Nu ocolesc răspunsul, dar nici nu sunt primar, nici n-am putut să dovedesc că energia mea și optimismul meu va avea roade, așa că mi se pare total că nu este deloc momentul să mă gândesc la așa ceva. Nu am un plan să fac o carieră politică, dincolo de ceea ce vreau să fac în Timișoara acum”, a adăugat Dominic Fritz.

Pe de altă parte, acesta nu exclude această posibilitate și dă exemplu chiar candidatura sa la primăria Timișoarei la care nu s-ar fi gândit în urmă cu mai mulți ani.

„În viața mea nu exclud nimic și până acum mi-a prins bine. Dacă m-ați fi întrebat acum 3 ani dacă am de gând să candidez la Primăria Timișoara, aș fi spus că nu, că prioritatea mea este să fac jobul pe care îl fac acum, dar nici n-am exclus. Asta nu înseamnă că mă gândesc la așa ceva”.

A recunoscut că a dat șpagă

În cadrul aceleiași emisiuni, Dominic Fritz a recunoscut că a dat o singură dată șpagă, în 2003, atunci când intra pe teritoriul României, venind din Germania.

Acel moment a fost singura dată, spune primarul, care recunoaște că acum nu ar mai face acest lucru.

„Da, o dată (am dat șpagă – n.red.), în 2003. Nici nu mai știu dacă formal a fost în România, pentru că a fost la intrare. Am venit cu autocar, am avut 19 ani. Am fost patru voluntari din Germania. Am fost avertizați că o să ni se ceară 5 euro la intrare și am discutat pe tot drumul ce facem noi. Când a venit atunci și a strâns 5 euro de la fiecare, am avut un plan, că pe de o parte voiam să ne opunem, pe de altă parte eram prea timizi să zicem nu total, așa că am decis că noi patru dăm 10 euro, adică fiecare să plătească doar jumătate. Ăsta a fost compromisul”, a spus primarul ales al Timișoarei pentru Digi24.

Sursa foto: INQUAM Photos, Ilona Andrei