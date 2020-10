Primarul ales al Timișoarei a fost invitat la Digi24 în cadrul emisiunii „În fața ta”, unde a fost întrebat dacă a dat vreodată șpagă și când s-a întâmplat acest lucru. Dominic Fritz a recunoscut că a dat o singură dată, în 2003, atunci când intra pe teritoriul României, venind din Germania.

Acel moment a fost singura dată, spune primarul, care recunoaște că acum nu ar mai face acest lucru

„Da, o dată (am dat șpagă – n.red.), în 2003. Nici nu mai știu dacă formal a fost în România, pentru că a fost la intrare. Am venit cu autocar, am avut 19 ani. Am fost patru voluntari din Germania. Am fost avertizați că o să ni se ceară 5 euro la intrare și am discutat pe tot drumul ce facem noi. Când a venit atunci și a strâns 5 euro de la fiecare, am avut un plan, că pe de o parte voiam să ne opunem, pe de altă parte eram prea timizi să zicem nu total, așa că am decis că noi patru dăm 10 euro, adică fiecare să plătească doar jumătate. Ăsta a fost compromisul”, a spus primarul ales al Timișoarei pentru Digi24.

Cu pași mici, se poate să ne facem bine

Dominic Fritz a mărturisit că acesta a fost și motivul pentru care a intrat în politică. Acesta a observat că de-a lungul timpului tot mai mulți au început să refuze această șpagă. Această atitudine i-a demonstrat că se poate, cu pași mici, „să ne facem bine”.

„Țin minte o situație în care efectiv s-a ridicat un pasager – care mereu se găsește să facă munca murdară – și a mers la prima doamnă care a zis că nu dă și tot așa. A ajuns la mijlocul autocarului și toată lumea a refuzat și atunci persoana respectivă s-a întors rușinat cumva înapoi.

Pentru mine, acest «nu» e foarte puternic. Au fost din ce în ce mai mulți oameni de-a lungul anilor care au refuzat. Pentru mine, asta înseamnă că putem, cu pași mici, să ne facem bine și fiecare contează în această ecuație”.