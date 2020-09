UPDATE: Rezultate parțiale București

Candidatul independent Nicuşor Dan, susţinut de PNL şi USR PLUS, a obţinut 42,76% dintre voturi pentru funcţia de primar general al Capitalei, iar actualul edil, Gabriela Firea, candidatul PSD – 37,98%, potrivit datelor parţiale ale Biroului Electoral Central (BEC) centralizate până la ora 20,00, după numărarea a aproximativ 96,95% dintre voturi.

Rezultatele parțiale primite de la Biroul Electoral Central pentru alegerile locale arată că PNL a câștigat 18 consilii județene, 17 singur și unul în alianță cu USR PLUS. PSD a obținut singur majoritatea voturilor în 15 consilii județene, iar în patru consilii – în alianță cu alte partide. UDMR are patru consilii județene. La București, PSD a câștigat majoritatea voturilor în Consiliul General și în cele locale de la Sectoarele 1, 2, 4, 5 și 6, în timp ce la Sectorul 3 majoritatea în consiliu o deține USR PLUS. Primăria Capitalei a fost câștigată de Nicușor Dan. La Sectorul 1 se dă o luptă strânsă între Clotilde Armand (USR PLUS) și Dan Tudorache (PSD). Cele mai multe voturi le-a obținut la Sectorul 2 Radu Mihaiu (USR PLUS), la 3 – Robert Negoiță (Alianța Pro București), la Sectorul 4 – Daniel Băluță (PSD), la 5 – Cristian Popescu Piedone, susținut de Partidul Puterii Umaniste, iar la Sectorul 6 – Ciprian Ciucu (PNL).

Rezultate parțiale alegeri locale 2020. S-a aflat unde domină PNL și ce parte a țării câștigă PSD. După ultimele calcule, peste 46% dintre români s-au prezentat duminică la alegerile locale în toată țara.

Dacă în cazul primarilor, unii câștigă pentru a șasea oară la Primărie, alții pierd acolo unde nu s-ar fi așteptat nimeni.

Spre exemplu, primarul comunei Ciugud, care a atras cele mai multe fonduri europene, Gheorghe Damian a obținut cel de al șaselea mandat consecutiv de primar, cu un procentaj de 88,2%, mai mult decât a obținut în urmă cu patru ani.

La Iași, chiar dacă a plecat de la PSD la PNL, primarul Mihai Chirica a mai câștigat încă un mandat, cu aproape 42%.

Şi Emil Boc, primarul Clujului, își păstrează poziția, câștigând aproape 75%.

În Constanța, după o supremație a PSD la primăria orașului, PNL reușește anul acesta să o preia, prin Vergil Chițac, cu 28,4%, în vreme ce candidatul USR – PLUS, Stelian Ion, și cel al PSD, Decebal Făgădău, se află la egalitate, cu virgulă 24,2% din voturi.

La Brașov, actualul edil liberal George Scripcaru pierde în favoarea reprezentantului USR – PLUS, Allen Coliban, la diferență de aproape 5 procente.

Şi la Timișoara, liberalul Nicolae Robu pierde în favoarea lui Dominic Fritz, candidatul USR – PLUS. La Craiova câștigă un nou mandat Olguța Vasilescu de la PSD

La Bihor, liberalul Ilie Bolojan a câştigat detaşat preşedinţia Consiliului Judeţean Bihor, obţinând 61,51% din voturile bihorenilo. În ceea ce priveşte votul pentru consilierii judeţeni, liberalii sunt de asemenea pe primul loc, cu 56,85% din voturi.

Potrivit datelor furnizate luni de PNL Bihor, candidatul liberal Ilie Bolojan a strâns 61,51% dintre voturile bihorenilor (156.228 voturi), Szabo Jozsef (UDMR) – 15,72% (39.931 voturi), Ioan Mang (PSD) – 14,86% (37.742 voturi), Szilagyi Zsolt (PPMT) – 2,40% (6.099 voturi), Traian Bodea (Pro România) – 1,91% (4.852 voturi), Simona Bişboacă (USR-PLUS) – 1,54% (3.900 voturi), Ciprian Blejan (ALDE) – 1,24% (3.153 voturi), iar Andrei Amariţei (PMP) – 0,83%, adică 2.103 voturi. PNL ocupă detaşat şi primul loc în ce priveşte alegerile pentru mandatele de consilieri judeţeni, obţinând 56,85% (142.221 voturi), urmat, la mare distanţă de UDMR, care a strâns 17,21% (43.052 voturi). PSD se clasează abia pe locul al treilea, cu 15,54% dintre sufragii (38.860). Locul 4 este ocupat de PPMT (2,33%, adică 5.829 voturi), USR PLUS este pe locul 5, cu 2,30% din voturi (5.740 voturi), iar Pro România pe 6, adunând 2,17% (5.428) din voturi.

