Preşedintele Klaus Iohannis a avut un discurs dur, după decizia PSD de a nu vota pentru prelungirea stării de alertă în România. „Eu fac apel la parlamentari să înțeleagă că nu putem să ne târguim pe voturi, aici e vorba de sănătatea oamenilor”, a afirmat şeful statului.

Iohannis crede că, în cazul pericolului reprezentat de COVID-19, cifrele vorbesc de la sine. „Nu vă supărați, ce doveți vreți. 270 de infectări de ieri până astăzi. Peste 150 de persoane la ATI. Epidemia este între noi, virusul este în comunitate”, spune preşedintele.

„În fața unei boli ori ești precaut, ori ești prost. Una din două!”, a mai declarat, joi, Klaus Iohannis.

Mesajul integral al preşedintelui României

„Mesajul nu este exact același pe care l-am dat și acum câteva zile: nu ne dorim acest lucru, nu ne-am dorit nimeni această epidemie, această pandemie, ea a venit peste noi indiferent că am avut o guvernare sau alta. Eu, sincer, sunt foarte mulțumit că am avut o guvernare liberală, cu care împreună am putut să gestionăm această epidemie și vreau să resubliniez: Guvernul, autoritățile au făcut tot ce a trebuit și au luat măsurile corecte și în timp. Acuma, din păcate, nu s-a terminat. Cu toții ne-am fi dorit să scăpăm mai repede de epidemie.

Ați văzut și astăzi, din păcate, avem peste 200 de noi cazuri. Deci nu putem să vorbim despre fosta epidemie. Este încă în comunitate virusul și pentru ca Guvernul să aibă pârghiile necesare să ia măsurile atunci când se impun, după părerea mea, este nevoie de prelungirea stării de alertă. Însă vreau să fac aici o remarcă, care sper să fie bine înțeleasă. Eu nu îmi doresc să se prelungească starea de alertă cu măsurile care acum sunt în vigoare toate. Eu vreau o variantă mai simplă, mai suplă, care conține exact acele lucruri care trebuie să rămână obligatorii, de exemplu portul măștii în interior – suntem în exterior – deci portul măștii în interior, distanțarea, măsurile de igienă. Gândiţi-vă că fără acest instrument al stării de alertă, miniștrii nu mai pot emite ordine care să vină în sprijinul medicilor și în sprijinul sănătății publice.

Deci sunt motive practice, care ne fac să credem că trebuie să continuăm. Sigur, măsurile de relaxare pe care și eu le-am anunțat vor fi luate. Deci nu ne gândim să ne întoarcem în timp, vrem să mergem mai departe, dar trebuie să fim prudenți și pentru asta în continuare eu fac apel la parlamentari să înțeleagă că aici nu putem să ne târguim pe voturi, ci este vorba de sănătatea oamenilor și de o justă măsură, repet, o justă măsură, lucru pe care l-am solicitat și Guvernului. Dacă și unii și alții vor face ceea ce este bine pentru români, atunci lucrurile vor merge.

Vedeți că sunt măsuri care probabil vor trebui impuse și în viitor, nu doar 15 zile. Dacă lucrurile merg bine și sper să meargă așa, atunci vom avea după două săptămâni încă o fază de relaxare. Ne gândim să mai permitem și alte activități, care chiar acuma încă nu sunt posibile. Dar, de exemplu, portul măștii sau distanțarea sau ordinele comune ale miniștrilor ca să reglementeze anumite domenii, în domeniul medicinei, în domeniul învățământului și așa mai departe, acestea sunt necesare în continuare. Ele reglementează, nu afectează viața oamenilor în sensul că nu permite activități, până la urmă, aproape toate activitățile vor fi posibile, dar fără acest instrument, niciun guvern nu poate să reacționeze atunci când apare o problemă. Gândiţi-vă că apare undeva un focar de infecție, se reaprinde într-o localitate infecția.

Fără un instrument, Guvernul nu poate să facă nimic, nu poate nici să declare carantină, nu poate să ia măsuri care atunci impun o intervenție. Am văzut cu toții că sunt unii politicieni care probabil mai mult fug după voturi decât după sănătatea românilor, care spun că putem să ne relaxăm cu totul și că nu este nevoie de aceste măsuri și că să vină specialiștii cu dovezi. Păi nu vă supărați, ce fel de dovezi așteaptă ei, altele decât cele care sunt comunicate zilnic: 237 de noi infectați de ieri până astăzi, peste 150 de persoane la terapie intensivă acuma, la momentul în care vorbim. Avem, iarăși, din păcate, noi și noi decese. Deci epidemia este între noi, virusul este în comunitate. Orice rațiune normală ne spune să fim precauți. În fața unei boli ești precaut sau ești prost, una din două!”

Preşedintele Iohannis a depus o coroană de flori la monumentul dedicat victimelor mineriadei din 13-15 iunie 1990

Joi, Klaus Iohannis a mers în centrul Bucureştiului, la Kilometrul 0 din Piaţa Universităţii pentru a depune o coroană de flori la monumentul dedicat victimelor mineriadelor din 13-15 iunie 1990. După ce a depus coroanele de flori la Monumentul dedicat victimelor mineriadei și la Monumentul Kilometrul 0 al Democrației, președintele a mers să se întâlnească cu reprezentanții Universității București.

Anul acesta se împlinesc 30 de ani de la protestele anticomuniste maraton din Piața Universității, care au durat 53 de zile, din aprilie până în iunie, când au fost reprimate de noua putere din România, cu ajutorul minerilor aduşi din Valea Jiului în Capitală. Dosarul Mineriadei, în care a fost inculpat și fostul președinte al României, Ion Iliescu, a fost retrimis de Instanţa Supremă, anul trecut, la Parchet, pentru a fi refăcut, notează agenţia Rador.