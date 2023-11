Venitul a milioane de pensionari va crește substanțial după ce vor primi puncte bonus la pensie. Majorarea pensiei va fi pe lângă creșterea anunțată, a declarat șeful Casei de Pensii, Daniel Baciu.

O mare categorie de pensionari vor primi bani în plus pensie dacă îndeplinesc o singură condiție. Daniel Baciu, a explicat care sunt pensionarii care vor primi puncte bonus la pensie, puncte ce vor duce la creșterea veniturilor.

Oficialul a spus că noua lege vine cu un număr de puncte suplimentar, un fel de bonus pentru cei care rămân în activitate. Aceștia realizează stagii de cotizare mai mari decât cel de 25 de ani. Așa încât, bonusurile se vor acorda diferențiat, în funcție de anii în plus de cotizare.

Șeful Casei de Pensii a spus că bonusurile vor ajuta foarte mult, iar pensia va crește substanțial cu aceste puncte de fidelitate.

”Între 25 și 30 de ani pentru fiecare an peste 25 de ani se acordă 0,5 puncte, între 30 și 35 de ani se acordă 0,75 de puncte pentru fiecare an care trece peste 30 de ani, iar peste 35 de ani un punct pentru fiecare an care se cotizează peste 35 de ani. Încercăm pe această cale să prelungim viața activă a oamenilor, oamenii să contribuie mai mult, încurajăm contributivitatea în sistemul public de pensii”, a explicat Daniel Baciu, potrivit realitatea.net.