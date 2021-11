Într-un interviu acordat la România Tv, Alexandru Rafila anunță că prioritatea sa ca ministru al Sănătății este acordarea dreptului unui număr mai mare de medici de familie de a administra atât vaccinul anti-Covid cât și a testa pacienții, testele urmând să fie decontate.

„S-a rezolvat această problemă, mulțumesc lui Cseke, banii vor veni, banii pentru salariile în luna decembrie pentru personalul medical, ei vor primi salariul la timp. S-au finanțat și programele de sănătate până la sfârșitul acestui an.

Vom implementa un proces de operaționalizare săptămâna viitoare voi avea discuții cu medicii de familie, pentru ca mai mulți dintre ei să poată vaccina pacienți și vor fi implicați și în testare. Trebuie să facem testele accesibile prin soluții nebirocratice, care implică decontare cu preț fix, centre de vaccinare, flux continuu.

Oamenii trebuie să aiba unde sa se testeze. Va crește și încrederea în sistemul de sănătate. Oamenii vor primi și un tratament complet care va preveni evoluția bolii, oamenii vor primi tratament la timp, se va reduce rata de deces.”, a declarat Alexandru Rafila, pentru sursa citată.

În ceea ce privește introducerea certificatului verde, Rafla anunță că acesta trebuie introdus în anumiți parametri care merge în paralel cu vaccinarea. „Deocamdată facem tot ce putem pentru că imaginea acestor sute de morți care s-au înregistrat în fiecare zi în România, nu ar trebui să lase pe nimeni să doarmă.”, a concluzionat Rafila.

Certificatul verde să fie aplicat doar în zonele cu multe foare

O altă propunere venită din partea lui Rafila prevede ca certificatul verde să fie aplicat doar în zonele cu multe foare, astfel încât românii să nu se simtă constrânși.

Profesorul susține că deși este de acord cu vaccinarea anti-covid, populația trebue să vadă singură vaccnul ca un act de protecție și nicidecum să fie obligată.

„Propunerea pe care am făcut-o eu se referă la faptul că acest certificat verde nu trebuie perceput ca o metodă de constrângere în ceea ce priveşte vaccinarea. Eu sunt un susţinător al vaccinării şi lucrul acesta l-am demonstrat în toată activitatea mea şi în declaraţiile publice. Din păcate, în România, majoritatea populaţiei nu s-a vaccinat. Deci plecăm de la o realitate. Atunci, scopul este să încercăm să facem în aşa fel încât populaţia să perceapă vaccinarea ca pe un act de protecţie individuală şi colectivă şi nu ca pe un fenomen de constrângere”, a spus Rafila la Digi 24.

Astfel, el propune un certificat verde în funcţie de incidenţă. În momentul în care se constată o creștere a numărului de infectări în trei săptămâni, se introduce documentul obligatoriu. Dacă în schimb numărul cazurilor scade sub 0.5%, se poate scăpa de el.

Certificat verde în funcție de incidență

„În momentul în care vom observa – şi în asta constă propunerea pe care am făcut-o – o reluare a creşterii, care este consistentă, adică să fie o creştere care să dureze, de exemplu 3 săptămâni (…), să putem să introducem pentru anumite tipuri de activităţi şi rămâne să discutăm care sunt acestea, certificatul verde. În momentul în care înregistrezi o scădere constantă şi o scădere consistentă, de exemplu 0,5 e o incidenţă foarte mică, să poţi să renunţi la el”, afirmă Rafila.

Acesta a mai adăugat că autoritățile trebuie să găsească un partner în populație pentru ca lucrurile să funcționeze mai bine, iar această măsură este chiar necesară. Totodată, Rafila susține că dacă se va continua în același mod până acum, campania de vaccinare nu va avea niciun succes, iar valul 5 ar putea fi chiar mai greu.

„E bine să încercăm să găsim un partener în populaţie. Cred că ar putea să funcţioneze şi ar putea să facă mai acceptabil acest document. Acest document a fost introdus pentru a facilita călătoriile în spaţiul UE. Ulterior, unele state l-au folosit fie pentru reducerea trasmiterii în anumite spaţii aglomerate, cum ar fi cluburi, discoteci etc. sau alte state l-au folosit pentru a stimula vaccinarea.

Eu vreau să avem un parteneriat cu populaţia, pentru că acest parteneriat a lipsit, din păcate, un an şi jumătate, măsurile au fost de foarte multe ori luate într-un timp foarte scurt, nu au fost explicate, nu au fost comunicate şi lucrul acesta a ostilizat o bună parte din public. Dacă o să continuăm în acelaşi mod nu cred că o să avem succes în acest demers de sănătate publică şi dacă am trecut prin acest val 4, care a fost îngrozitor şi nu am luat nicio măsură începând din data de 5 iulie, pentru că această creştere a început în 5 iulie, şi ne-am gândit abia la sfârşitul lui septembrie sau octombrie să luăm primele măsuri, lucrul acesta cred eu că justifică măcar să aplicăm o altă metodă”, a mai spus Rafila.