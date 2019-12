Într-un interviu acordat în exclusivitate Oanei Zamfir, la Antena 3, Sorin Grindeanu a afirmat că nu exclude o revenire în politică, arătând că dorește să aibă o discuție cu noua conducere a PSD, înainte de a lua o decizie.

”Eu am fost în urmă cu câteva zile invitat de colegii mei din Timiș la o ședință de final de an. M-am dus cu drag pentru că am fost președintele PSD Timiș până în urmă cu doi ani jumate. Am și câștigat alegerile în Timiș. Voiam să văd starea de spirit pentru că de la 40% cât am luat atunci în Timiș, la 13% cât s-a luat la prezidențiale, voiam să îmi explic anumite lucruri. Eu atunci i-am avut alături pe ei, pe cei din PSD Timiș, era normal să merg acolo”, a spus Sorin Grindeanu.

Fostul premier a afirmat, la Antena 3, că PSD-ul s-a depărtat de oamenii simpli din partid care au dat forță acestei formațiuni politice în toți acești ani.

”PSD-ul cred că s-a depărtat un pic de ceea ce îl identifica pe scena politică. Și știți ce îl identifica: acea armată nevăzută de membri care dau forța, de fapt, PSD-ului. Recomandarea mea ar fi să se revină la o legătură cu membrii simpli ai PSD. Acea armată nevăzută ne-a dus în toți acești ani la rezultate remarcabile”, a spus Grindeanu.

Acesta dorește să aibă o discuție cu noua conducere a PSD, înainte de a lua o decizie

”Eu sunt om de stânga, mereu am fost. După sărbători vreau să stau cu foștii mei colegi de la București, să văd în ce direcție vor să ducă partidul, ce vor să facă. Pentru că e un moment sensibil pentru PSD, în care lucrurile pot fi așezate foarte bine pentru alegerile locale și pentru cele parlamentare, sau putem bălti în continuare. Forța stă în simpli membri. Trebuie să se redeschidă partidul. (…) Mă voi întoarce în politică dacă îmi va plăcea ceea ce aud de la cei care sunt acum la conducere”, a spus Sorin Grindeanu.

Te-ar putea interesa și: