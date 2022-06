Mai multe documente digitale, par să sugereze că o serie de case de vacanță și alte bunuri despre care se spune că au fost folosite de președintele rus, care, conform înregistrărilor disponibile, aparțin sau au fost deținute de persoane, companii și organizații caritabile, sunt legate de fapt printr-un nume de domeniu de e-mail comun, LLCInvest.ru.

Un instantaneu al schimburilor de e-mailuri descoperite în septembrie anul trecut sugerează, de asemenea, că directorii și administratorii asociați cu unele dintre entitățile care dețin și gestionează aceste active au discutat problemele de afaceri zilnic, ca și cum ar face parte dintr-o singură organizație.

Un expert anticorupție din Rusia, sub protecția anonimatului, având în vedere situația politică de la Moscova, a declarat că descoperirile au ridicat semne de întrebare cu privire la existența unui nivel de „management comun”.

„LLCInvest seamănă cel mai mult cu o cooperativă sau o asociație, în care membrii săi pot face schimb de beneficii și de proprietăți”, a sugerat acesta.

Timp de aproape două decenii, Putin a fost acuzat că a acumulat în secret o bogăție imensă prin intermediari, alimentată de o serie de scurgeri de informații precum documentele Pandora despre averile celor apropiați lui, transmite The Guardian.

Fond de investiții în beneficiul lui Vladimir Putin

Serghei Kolesnikov, un om de afaceri, a afirmat în urmă cu 10 ani că a fost în spatele unui plan care a permis unui grup de oligarhi de top din Rusia să adune miliarde de ruble într-un fel de „fond de investiții” în beneficiul lui Putin, care era pe atunci prim-ministru. Afirmațiile au fost negate, iar Kolesnikov a fugit din Rusia.

Luna trecută, guvernul britanic a pus în contrast „stilul de viață luxos” al lui Vladimir Putin cu documentele oficiale rusești care enumerau „bunuri modeste”, inclusiv un mic apartament în Sankt Petersburg, două mașini din epoca sovietică din anii 1950, o rulotă și un mic garaj.

În urma unei investigații care a durat un an, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) și site-ul de știri în limba rusă Meduza au identificat 86 de companii și organizații non-profit ai căror reprezentanți par să folosească numele de domeniu comun LLCInvest, adesea alături de conturi de e-mail corporative.

Afirmațiile privind existența unei averi prezidențiale secrete sunt negate, iar un lanț de proprietăți care să conducă la Putin nu a fost identificat. Un purtător de cuvânt al Kremlinului a declarat: „Președintele Federației Ruse nu are nicio legătură sau afiliere cu obiectele și organizațiile pe care le-ați numit”.

Ce bunuri sunt legate de aceste organizații?

Potrivit OCCRP și Meduza, printre bunurile legate de organizații sau de structurile corporative din jurul acestora în care se pare că a fost folosit domeniul de e-mail LLCinvest.ru se numără:

– Un palat de 1 miliard de lire sterline despre care Alexei Navalni a afirmat că a fost construit pentru uzul personal al lui Putin în Gelendzhik, la Marea Neagră. Oligarhul miliardar Arkady Rotenberg, care se află sub incidența sancțiunilor UE și SUA, a pretins că este proprietarul proprietății. Registrele corporative deținute de baza de date Spark din Rusia au declarat, începând cu luna iunie, că proprietatea aparține unei firme numite Kompleks, a cărei companie mamă este Binom. Directorul companiei Binom până în iulie anul trecut pare să aibă un domeniu de e-mail înregistrat la LLCInvest.ru. Adresa LLCinvest.ru este citată în Spark, cea mai mare bază de date a companiilor din Rusia, ca fiind un contact.

– Acri întregi de viță-de-vie în jurul palatului Gelendzhik. Navalni a susținut că podgoriile au fost un „hobby” al lui Putin care a scăpat de sub control. Podgoriile din jurul palatului aparțin unei organizații non-profit fondate de doi asociați ai lui Putin, Gennady Timchenko și Vladimir Kolbin, ambii aflați, de asemenea, sub sancțiuni occidentale. Kolbin și alte persoane asociate cu podgoriile par să aibă conturi de e-mail la LLCInvest.ru.

– Stațiunea de schi Igora din regiunea Leningrad, unde a avut loc nunta fiicei lui Putin în 2013. Potrivit evidențelor funciare, aceasta este deținută de Ozon, o companie în care prietenul lui Putin, cel mai mare acționar și președintele Băncii Rossiya, Yuri Kovalchuk, care se află sub sancțiuni occidentale, a avut o participație importantă. Contul de e-mail LLCInvest.ru este un contact în registrele Spark ale companiei-mamă a Ozon, Relax. De menționat că, Ozon nu are nicio legătură cu gigantul de comerț electronic cu același nume listat pe Nasdaq.

– O vilă la nord de Sankt Petersburg, cunoscută de localnici drept „Dacha lui Putin”. Vila Sellgren a fost deținută de Oleg Rudnov, un prieten din copilărie al lui Putin, și a fost moștenită de fiul acestuia, Serghei Rudnov, prin intermediul unei companii numite North. Rudnov pare să folosească adrese de e-mail la LLCinvest.ru, potrivit înregistrărilor Spark.

– O clădire îmbrăcată în lemn la nord de Sankt Petersburg, cunoscută sub numele de Cabana Pescarului. Adresele de E-mai scurse de la o firmă de construcții sugerează că trei companii diferite care folosesc numele de domeniu au deținut diferite parcele de teren în jurul complexului, în timp ce o a patra entitate LLCInvest – o organizație non-profit numită Revival of Maritime Traditions – a gestionat construcția. Aceeași fundație, aflată recent sub incidența sancțiunilor occidentale, deține două iahturi, Shellest și Nega, despre care Trezoreria SUA spune că ar avea legături cu Putin.

Cine este directorul mai multor companii din această organizație?

Moskomsvyaz și toate persoanele, cu excepția uneia dintre cele care se pare că au folosit adrese de e-mail la LLCInvest.ru, nu au răspuns la solicitările de comentarii. Nu este clar care este scopul serviciului comun de e-mail sau motivația pentru aparenta cooperare în ceea ce privește problemele de personal și de logistică.

Nu există nicio sugestie că toți utilizatorii de pe LLCInvest.ru sunt implicați în gestionarea activelor care au fost legate în rapoarte de Putin. Doar un singur bărbat care folosește un cont de e-mail la LLCinvest.ru, în rolul său de director al mai multor companii, a vorbit la telefon atunci când a fost sunat. El a susținut că nu cunoaște natura activității sale.

„Sunt un angajat umil și îmi văd de treaba mea”, a spus el când a fost întrebat. „Eu doar semnez acte. Știți cum uneori oamenii fără adăpost sunt înregistrați ca directori ai unei companii. Eu nu sunt un om al străzii, dar semnez actele, fără să intru în detalii.”

„Dacă firma mea ar face parte dintr-un mare holding, nu aș ști”, a adăugat el. Identitatea bărbatului nu a fost dezvăluită pentru siguranța sa.