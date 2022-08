Traian Băsescu a ajutat FCSB ca să nu fie retrogradată

Gigi Becali a dezvăluit recent că FCSB ar fi putut fi retrogradată în anul 2013, când el a fost condamnat la trei ani de închisoare în „Dosarul Valiza”, însă fostul președinte al României, Traian Băsescu, s-a implicat personal pentru ca Steaua să nu fie retrogradată.

„A fost prea frumos pentru mine, cât a fost Președinte Băsescu. Așa că nu vreau să vorbesc urât de Băsescu. Chiar dacă el și-a dat acceptul ca eu să intru la închisoare. Țin minte numai lucrurile bune. Nu vreau să vorbesc urât de el. Mai ales că a intervenit atunci când a fost judecata mea.

A intervenit la motivare, când am fost condamnat pentru dare de mită. Dacă era condamnată și societatea, atunci eram retrogradați. Mi-a spus Mircea Sandu. L-a întrebat ’ce trebuie să fac?’ și a vorbit cu Livia Stanciu (n.r. – una dintre cele cinci judecătoare care l-a condamnat în Dosarul MApN) să nu treacă societatea în dispozitiv”, a explicat Gigi Becali.

El a recunoscut că a greșit față de Traian Băsescu în momentul în care a intrat pe scena politică din România. Chiar și în ziua de azi, bărbatul regretă ce a făcut atunci.

„El s-a implicat la Steaua, avea o doză de patriotism. Și eu am greșit față de el, când am intrat în politică, pentru că am râs de el. Am greșit”, a mărturisit Gigi Becali, în cadrul unui interviu acordat pentru Radio Sport Total FM.

Gigi Becali a recunoscut de unde a pornit conflictul cu MApN

Totodată, latifundiarul a dezvăluit de unde a pornit conflictul dintre el și Ministerul Apărării Naționale (MApN). Gigi Becali a explicat că a atras antipatia după ce ar fi refuzat să colaboreze cu cei de la Serviciul Român de Informații Externe (SIE).

„Eu nu am treabă cu generalii. Au venit la mine să colaborăm, dar eu i-am refuzat. Sau aș fi colaborat, dar cu acte, oficial. Le-am spus, puneți ștampila și semnătura directorului. Totul pentru stat. Nici nu voiam bani, sau maximum 10%. Să vă spun ceva, Talpeș a venit la mine, la Palat, da. Mi-a zis: ’Băi, Gigi, tu nu poți fii de capul tău, tu trebuie să colaborezi cu noi. Nu există niciunde în lume un astfel de om. Oamenii bogați trebuie să colaboreze’. Dacă vrea să recunoască, întrebați-l, a fost față în față cu mine.

De aici invidia, și ei care au puterea… Și de aici a plecat totul. Va mai dura patru-cinci ani procesul cu marca Steaua. Mai mult, ei, care se cred Steaua, nu vor mai avea dreptul să folosească numele.

Oamenii nu văd. La ora asta, ei au o echipa în Liga 2, dar nu pot promova, nu pot face nici Asociație pentru că trebuie membri fondatori care să dea bani, dar nu pot folosi numele, pentru că el este al CSA Steaua. Trebuie scos la vânzare prin HG și prin licitație. Plus că dacă va fi să o cumpere cineva, atunci acea persoană trebuie să dea 3,7 milioane de euro numai ca să folosească numele. Pentru că ei au evaluat marca la 3,7 milioane de euro.

Dar, să zicem că vine, totuși, un investitor. Tot nu e ok. Prima dată trebuie să predea echipa, dar tot prin HG, iar locul din Liga 2 trebuie vândut către o societate comercială. Apoi iei locul, dar marca Steaua nu o poți preda de la Armată decât prin HG și prin licitație și nu o pot da cu mai puțin de 3,7 milioane de euro”, a explicat Gigi Becali, relatează sursa citată anterior.