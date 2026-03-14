Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat sâmbătă că România dispune de stocuri de criză suficiente astfel încât, chiar dacă nu ar mai intra în țară niciun litru de motorină și n-ar mai fi rafinat niciun litru de țiței, țara ar putea funcționa aproape patru luni doar pe baza stocurilor de urgență.

El a subliniat că, pe lângă stocurile de criză, există și rezerve comerciale care contribuie la stabilitatea aprovizionării. Ministrul a afirmat că scopul este ca, în situații excepționale, statul să poată interveni rapid fără a aștepta avize sau aprobări de la alte ministere.

Întrebat la Antena 3 dacă ar putea fi necesare măsuri radicale, precum restricționarea circulației autovehiculelor anumite zile, Ivan a precizat că, din punctul său de vedere, nu ar trebui să se ajungă la astfel de decizii la nivel național, fiind decizia fiecărui cetățean dacă folosește mașina sau mijloacele de transport în comun.

El a mai explicat că România are rute diversificate de aprovizionare cu combustibil: aproximativ 75% din petrolul rafinat provine din state care nu au legătură cu Orientul Mijlociu, ceea ce reduce expunerea țării la riscuri directe.

În schimb, circa 40% din importurile de motorină vin din Arabia Saudită, ceea ce creează un potențial risc, dar diversificarea rutei de aprovizionare ajută la atenuarea acestuia.

„Din punctul meu de vedere n-ar trebui să ajungem acolo, mi se par măsuri destul de drastice ca să fie luate la nivel naţional, este evident că este decizia fiecăruia dintre noi dacă decidem să mergem cu mijlocul de transport în comun sau să ne folosim maşina. Ceea ce este foarte important acum e ca noi, ca şi ţara, este să avem rute diversificate de aprovizionare pentru combustibil. Noi aducem undeva la 75% din petrolul pe care îl rafinăm în România din alte state care n-au legătură cu Orientul Mijlociu (…) şi aici putem să spunem că nu suntem atât de afectaţi. În schimb, aducem din Arabia Saudită aproximativ 40% din importurile noastre de motorină, ceea ce ne creează în momentul de faţă, o zonă de potenţial risc. Ceea ce e important e că astăzi am diversificat foarte mult rutele, nu depindem de acea zonă dar este un val la nivel mondial care afectează fiecare economie, fiecare ţară”, a afirmat Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan a explicat că a dorit să pregătească cadrul legal care să permită intervenția rapidă a statului în cazul unei prelungiri a conflictului militar din Orientul Mijlociu și al unei creșteri continue a prețurilor internaționale la petrol și motorină. Astfel, dacă va fi nevoie, autoritățile pot acționa imediat pentru a stabiliza piața internă fără întârzieri birocratice.

Ministrul a menționat că România poate apela la rezervele strategice doar în situații reale de penurie sau blocaje majore în aprovizionare și rafinare. El a subliniat că stocurile de urgență sunt destinate doar unor scenarii cu adevărat critice și nu sunt activate fără o necesitate reală.

Ivan a precizat că, în prezent, România este pregătită pentru astfel de situații și că stocurile de criză, împreună cu cele comerciale, ar permite funcționarea normală timp de aproape patru luni.

„Suntem pregătiţi şi cu această situaţie, dacă e nevoie să eliberăm anumite stocuri pentru a echilibra piaţa, în intern, în anumite zone de a ţine preţul oricum stabil şi în acelaşi timp de a ne asigura că dacă, Doamne fereşte, apare o nouă blocadă, mult mai mare, în canalul Suez, care acolo ne-ar afecta pe noi în mod direct, atât în România cât şi în toată Europa, care importă 40 de milioane de tone de motorină de acolo, este evident că atunci eşti nevoit să intervii. Stocurile de urgenţă le activezi doar într-o situaţie cu adevărat de criză şi dacă nu mai ai o altă soluţie. Deci noi acum suntem pregătiţi, cu aceste stocuri de criză. Dacă nu am mai aduce în România niciun litru de motorină, n-am mai rafina niciun litru de ţiţei, am fi o situaţia în care aproape 4 luni de zile, cu stocuri de criză plus ce avem stocuri comerciale, să putem să funcţionăm la nevoia României de astăzi”, a declarat Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a mai amintit că la începutul conflictului erau rezerve pentru aproape cinci luni, dar consumul a crescut în urma panicii generate de situație.

Demnitarul a explicat că, în primele zece zile de la izbucnirea crizei, consumul de combustibil a fost de patru ori mai mare decât în orice alte zece zile din ultimul an, deoarece cetățenii și companiile de transport au făcut provizii masive.