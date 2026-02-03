De 28 de ani, piesele Bere Gratis formează coloana sonoră a celor mai importante momente: iubiri, despărțiri, drumuri lungi, seri târzii și dimineți care începeau cu radio-ul deschis. Acum, toate se adună într-o seară specială, construită din emoție, prietenie și muzică trăită pe bune.

Concertul aniversar de la Sala Palatului promite o producție elegantă, cu lumină, imagini și momente gândite să susțină muzica – nu să o acopere. Pentru că, la Bere Gratis, legătura cu publicul a fost și va rămâne cea mai importantă scenă.

Ca de fiecare dată, trupa va avea alături de ea și invitați-surpriză – oameni dragi trupei, din muzică și din alte lumi creative, precum teatru, sport sau film – care vor transforma seara într-un eveniment unic, irepetabil. Unul dintre invitații cu totul speciali este incredibila voce Monica Anghel, cu care Bere Gratis lansează „Cerul Peste Noi”, o piesă emoționantă de dragoste.

„Pentru noi, e o onoare să lucrăm cu Monica Anghel, pe care o respect și o iubesc de când eram puștan. Ea este, în opinia mea, cea mai bună voce din România, din toate timpurile”, a declarat Mihai Georgescu despre colaborare.

Va fi o călătorie prin hiturile care au scris istorie, dar și prin emoțiile care ne-au ținut aproape, indiferent de vârstă!

Știm că ți-a fost dor. Știm că la ei ai vrea să vii!

Pe 13 februarie, nu e doar un concert.

E o seară în care ne reîntrunim.

28 de ani de muzică și prietenie.

Un eveniment produs de KIMARO Entertainment.

Biletele sunt dispoibile pe www.get-in.ro.