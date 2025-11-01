Conform proiectului, Legea nr. 26/2024 ar urma să fie modificată astfel încât ordinul de protecție provizoriu să poată fi emis pentru o perioadă de 10 zile, în loc de 5 zile, cât prevede legislația actuală.

În plus, polițiștii ar putea fi obligați să intervină din oficiu, fără a mai aștepta o plângere oficială din partea victimei, atunci când există dovezi clare de agresiune. Scopul acestor schimbări este de a crește gradul de protecție al victimelor violenței domestice, fie că este vorba despre abuz fizic, psihic, economic sau digital.

Actuala lege nu definește în mod clar toate formele de abuz, iar durata scurtă a ordinului de protecție a fost adesea considerată descurajantă. De asemenea, în numeroase situații, agresorii au încălcat ordinul fără consecințe concrete, din cauza lacunelor legislative. Noile prevederi clarifică noțiunile de violență economică și abuz digital, pentru a acoperi formele moderne de control și hărțuire.

Violența economică, așa cum este descrisă în document, se referă la orice acțiune prin care agresorul controlează accesul victimei la resurse financiare, bunuri, loc de muncă sau educație.

Printre exemple se numără interzicerea de a lucra, confiscarea salariului, distrugerea bunurilor personale sau crearea unei dependențe financiare care împiedică victima să se desprindă de agresor. Prin aceste modificări, se urmărește și interzicerea vânzării bunurilor comune pe durata ordinului de protecție, dar și obligarea agresorului să ofere acces la resursele financiare ale familiei.

„Orice acțiune prin care agresorul încearcă să controleze accesul victimei la resurse financiare, bunuri, loc de muncă sau educație, incluzând interzicerea de a munci, confiscarea veniturilor victimei, privarea de mijloace de subzistență, distrugerea sau sustragerea bunurilor personale, generarea de dependență financiară”, arată proiectul.

Modelul legislativ este inspirat din țări europene precum Spania și Danemarca, unde astfel de măsuri au contribuit la reducerea cazurilor de violență asupra femeilor.

În același context, legea ar putea introduce și definiția abuzului digital, care include hărțuirea online, monitorizarea prin aplicații, dar și publicarea de imagini intime pe rețele de socializare sau platforme de mesagerie. Totodată, proiectul prevede că agresorul își poate pierde temporar dreptul de proprietar asupra locuinței, pentru a garanta siguranța victimei.

Proiectul legislativ se află în prezent în dezbatere la Camera Deputaților, iar amendamentele pot fi depuse până la 10 noiembrie.