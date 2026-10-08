Bani pentru bătrânețe. Românii strâng sume record la pensiile private. Creștere de aproape 40% în acest an

Activele fondurilor de pensii private din România au înregistrat o creștere spectaculoasă de 39% în primul semestru din 2026, ajungând la valoarea de 246,2 miliarde de lei, adică 12,35% din PIB. Cu peste 9,6 milioane de participanți și investiții prudențe concentrate pe piața locală, sistemul își consolidează rolul esențial în siguranța financiară.

Sistemul pensiilor private din România a înregistrat o evoluție extrem de solidă în prima jumătate a acestui an. La finalul lunii iunie 2026, activele totale administrate de fondurile de profil au atins nivelul de 246,2 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o creștere spectaculoasă de 39% față de aceeași perioadă a anului trecut, indică datele prezentate de ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară).

Această valoare reprezintă 12,35% din Produsul Intern Brut al țării.

Segmentul cel mai reprezentativ rămâne Pilonul II, unde fondurile de pensii administrate privat au cumulat active de 237,4 miliarde de lei, tot în creștere cu 39% comparativ cu iunie 2025.

În același timp, Pilonul III, care include pensiile facultative, a urcat până la 8,78 miliarde de lei, consemnând o majorare anuală de 40%.

Performanța financiară a fost susținută și de extinderea bazei de clienți. La sfârșitul primului semestru, cele 17 fonduri de pensii private active pe piață aveau înscrise 9,64 milioane de persoane, față de 9,46 milioane câte se înregistrau la finalul anului 2025.

Pilonul II număra 8,54 milioane de participanți, iar Pilonul III a depășit pragul istoric de un milion de români, ajungând la aproximativ 1,1 milioane de asigurați, indică raportul ASF.

Politica de investiții a fondurilor s-a menținut axată pe piața locală și pe instrumente financiare cu un profil prudent. În primele șase luni, 67% din active au fost plasate în titluri cu venit fix, iar 29% au fost direcționate către acțiuni cotate.

Deși valoarea unitară a activului net poate resimți episoade de volatilitate din cauza evaluării periodice la prețul pieței, specialiștii ASF subliniază că aceste fluctuații sunt normale pe termen scurt.

Fondurile de pensii operează pe perioade extinse de timp, iar structura lor diversificată a dovedit că poate traversa cu succes șocurile economice.