Modificări importante pentru ediţia din acest an a programelor Rabla şi Rabla Plus, care vor începe în această lună.

Buget record pentru programul Rabla

Ministerul Mediului a alocat un buget de 1,2 miliarde lei, iar implementarea celor două programe este planificată pe o perioadă de trei ani.

“În mare programul se focusează pe partea de plus, mașini electrice și asta se vede și în bugetul alocat către clasic și plus, adică plus are un buget mai mare pentru prima dată în istoria programului și casarea a cât mai multor mașini vechi de 15 ani”, afirmă președintele AFM (Administrația Fondului pentru Mediu), Fulop Lorand-Arpad.

Se pot duce două maşini vechi la casat!

O schimbare deosebit de importantă este că, din acest an, românii pot duce la casat două rable, pentru a-şi cumpăra o maşină nouă.

În cazul în care ambele sunt mai vechi de 15 ani, ajutorul de la stat pentru cumpărarea unei maşini noi ajunge la 12.000 de lei. Aceşti bani reprezintă primele de casare și ecobonusurile de vechime.

Ajutoare mai mari pentru cei care vor maşini electrice sau hibride

Ajutorul pentru românii care vor să-şi cumpere o maşină 100% electrică va fi mult mai consistent, începând de la 46.500 de lei. Condiţia: trebuie să meargă la casat cu o rablă.

În cazul unui autoturism hibrid, se va acorda un ecotichet și un eco-bonus în valoare de 21.500 de lei.

Dacă se dau la casat două rable, subvenţia pentru autoturismele verzi în cadrul Rabla Plus poate ajunge astfel până la 51.000 de lei.

O altă modificare importantă din acest an este scăderea vârstei la care o maşină poate fi scoasă din uz prin programul Rabla. Acum, autoturismul trebuie să aibă o vechime de 6 ani și să fie înmatriculat tot de atât timp în România.

Un sfert de milion de rable ar trebui să dispară din România până în 2024

“În cadrul programului Rabla proprietarii trebuie să își aducă autovehiculele complete, să aibă nota de înscriere de la dealerul auto înscris în programul rabla și actele mașinii”, precizează reprezentantul unui centru REMAT pentru Digi24.

Prin actualul program Rabla, statul și-a propus ca până în 2024 să scoată de pe străzile din România cel puțin 250.000 de rable.