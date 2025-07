Deși proiectul nu este încă în vigoare, Guvernul a anunțat intenția de a aplica un impozit de 10% (CASS) pentru pensiile care depășesc pragul de 4.000 de lei. Taxa se va calcula doar pentru partea care depășește acest prag, nu pentru întreaga pensie.

Concret, dacă un pensionar are o pensie de 7.000 de lei lunar, CASS de 10% se aplică doar la diferența de 3.000 de lei. Rezultatul este un impozit de 300 de lei, iar pensia netă va fi de 6.700 de lei, transmite Gândul.

Pentru o mai bună înțelegere, iată cum s-ar aplica taxa în funcție de valoarea pensiei:

Ministrul Muncii, Florin Manole, a precizat că decizia aplicării CASS doar peste pragul de 4.000 de lei este una „agreată politic” și ține cont de faptul că pensia medie în România este puțin sub 3.000 de lei.

Măsura vizează exclusiv pensiile mari, și nu afectează veniturile celor cu pensii obișnuite. Ministrul a subliniat că pensiile trebuie să continue să crească, iar această taxare nu va afecta majoritatea pensionarilor.

„Având în vedere că nivelul pensiei medii în România este la aproape 3.000 de lei, puțin sub 3.000 de lei, am încercat să ducem în cursul acestor negocieri acest prag cât mai mult peste nivelul mediu. S-a agreat politic în coaliție nivelul de 4.000 de lei. Ceea ce este extrem de important de spus pentru toți pensionarii din România, cu atât mai mult pentru cei care câștigă peste 4.000 lei, este că această măsură se referă la sumele de peste 4.000 de lei, adică nu se aplică acest calcul și bazei de sub 4.000 lei. Pensiile în România trebuie să crească constant. PSD a făcut asta de câte ori a putut și a avut instrumentele să o facă, politice, administrative și bugetare”, a precizat Florin Manole, Ministrul Muncii.