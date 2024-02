Se dau bani în plus la pensie. Guvernul a adoptat o măsură prin care aproximativ 2.200.000 de pensionari vor primi un supliment echivalent cu 125 de lei lunar la pensie în următorii 3 ani.

Decizia executivului prevede acordarea a 250 de lei o dată la două luni până în 2027. Acești bani sunt destinați pensionarilor și altor categorii defavorizate. Condiția este ca aceștia să le utilizeze pentru achiziționarea de alimente.

Ajutoare pentru pensionari de la Guvern. E vorba despre cardurile pentru alimente

În acest an, Guvernul a stabilit să ofere ajutoare în valoare totală de 1.500 de lei pe an. Ei sub forma unor carduri pentru alimente. Aceste carduri vor fi alimentate cu suma de 250 de lei la fiecare două luni, reprezentând astfel un sprijin financiar de 125 de lei lunar.

Beneficiarii majoritari ai acestei măsuri sunt pensionarii care au o pensie sub 2.000 de lei lunar. Conform datelor de la Casa Națională de Pensii, aproximativ 2,2 milioane de pensionari se încadrează în această categorie.

Cine beneficiază de bani în plus la pensie

Criteriile pentru acordarea acestor bani au fost stabilite de Ministerul Investițiilor. Printre beneficiari se numără pensionari cu venituri lunare de până la 2.000 de lei, persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu care nu câștigă mai mult de 2.000 de lei lunar, familiile cu cel puțin doi copii în întreținere având venituri sub 1.550 de lei în total, familiile monoparentale cu venituri pe membru de familie sub 675 de lei.

Pe listă se mai află și familiile și persoanele singure care au dreptul la ajutorul de incluziune conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările ulterioare, și persoanele fără adăpost.

Sumele se vor da o dată la două luni

Aceste carduri vor fi utilizate exclusiv pentru achiziționarea de alimente preparate, conform anunțului autorităților. Ajutorul financiar va fi distribuit în aceeași manieră ca în 2023. Adică, se vor da o dată la două luni.

Beneficiarii îl vor primi în lunile februarie, aprilie, iunie, august, octombrie și decembrie în 2024.