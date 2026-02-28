Situațiile în care un cont bancar este blocat brusc, iar plățile sunt respinse, devin tot mai frecvente. De cele mai multe ori, explicația oferită este aceea a unor „verificări AML” – proceduri legate de prevenirea spălării banilor.

Băncile au obligația legală de a monitoriza tranzacțiile și de a aplica măsuri de cunoaștere a clientelei, în baza Legii nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor. Dacă o tranzacție este considerată neobișnuită sau incompatibilă cu profilul financiar declarat, instituția poate suspenda temporar operațiunile din cont până la clarificarea situației.

Blocarea nu reprezintă automat o acuzație și nici o sancțiune penală. Este o măsură preventivă. Totuși, pentru client, efectele pot fi serioase, mai ales dacă are rate, chirii sau alte plăți urgente.

Sistemele bancare analizează permanent fluxurile financiare. O alertă poate apărea în cazul unor încasări sau transferuri mult peste nivelul obișnuit al contului, al rulajelor rapide de sume importante, al transferurilor către sau dinspre anumite jurisdicții considerate cu risc sau al utilizării contului personal pentru activități comerciale nedeclarate.

Chiar și o singură tranzacție mare, cum ar fi vânzarea unui autoturism sau a unui imobil, poate genera verificări dacă banca nu are informații actualizate despre sursa fondurilor.

Legislația nu stabilește un termen exact în care banca este obligată să deblocheze contul. În practică, durata depinde de complexitatea situației și de rapiditatea cu care clientul furnizează documentele solicitate.

În cazurile simple, verificările pot dura una sau două zile. Dacă situația este mai complexă sau implică raportări către autoritățile competente, perioada se poate prelungi. Banca are obligația să acționeze într-un termen rezonabil, dar poate menține restricțiile atât timp cât analiza este în curs.

Pentru a justifica proveniența banilor sau natura tranzacțiilor, instituția de credit poate cere contracte de vânzare-cumpărare, facturi, documente comerciale, contracte de muncă, adeverințe de venit sau alte acte care dovedesc sursa fondurilor. De asemenea, poate solicita explicații privind activitatea desfășurată și actualizarea datelor personale.

Clientul are obligația contractuală de a furniza informații corecte și complete. Refuzul de a coopera poate conduce la restricții suplimentare sau chiar la încetarea relației bancare.

Chiar dacă banca aplică o procedură legală, clientul are dreptul să fie informat cu privire la existența restricțiilor, în limitele permise de lege. Poate solicita clarificări scrise și poate depune o reclamație internă.

Dacă apreciază că măsura este disproporționată, poate sesiza Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor sau se poate adresa instanței de judecată. Trebuie însă menționat că banca nu este obligată să dezvăluie detalii care ar putea afecta o eventuală investigație.

În anumite situații, da. Contractele bancare permit, de regulă, denunțarea unilaterală a relației, cu respectarea termenelor de notificare. Dacă riscul este considerat ridicat sau dacă lipsesc explicațiile solicitate, instituția poate decide încetarea colaborării.

Fondurile existente în cont trebuie restituite clientului după finalizarea procedurilor, însă relația contractuală poate fi închisă.

Blocarea contului poate duce la respingerea plăților automate, la întârzieri la rate sau la imposibilitatea utilizării salariului încasat. De aceea, este esențial ca persoana afectată să contacteze rapid banca și să transmită documentele necesare pentru clarificare.

Actualizarea periodică a datelor la bancă, declararea corectă a activităților desfășurate și păstrarea documentelor justificative pentru tranzacțiile importante pot reduce riscul apariției unor astfel de situații. În cazul unor operațiuni atipice sau al unor încasări semnificative, informarea prealabilă a băncii poate ajuta la prevenirea blocării temporare a contului.

Într-un context în care monitorizarea financiară este tot mai strictă, transparența și documentarea corectă a fluxurilor de bani devin esențiale pentru evitarea unor blocaje care pot afecta serios stabilitatea financiară personală.