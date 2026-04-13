Anunțul, făcut de purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, descrie întâlnirea dintre Lavrov și omologul său, Wang Yi, în termeni diplomatici standard, dar încărcați de semnificație. Oficial, cei doi vor discuta despre „dezvoltarea relațiilor bilaterale” și „probleme internaționale de interes comun”.

„Șefii departamentelor vor face schimb de opinii cu privire la dezvoltarea relațiilor, vor aborda chestiuni regionale sensibile și vor discuta despre cooperarea în diverse domenii”, a declarat Jiakun.

Însă, dincolo de limbajul de lemn al conferințelor de presă, întrebarea care plutește deasupra Beijingului este: ce se discută cu ușile închise?

Vizita lui Lavrov pică într-un moment de fractură geopolitică. În timp ce Uniunea Europeană încă mai spera că Beijingul ar putea fi convins să își folosească pârghiile de influență asupra Kremlinului pentru a obține un armistițiu în Ucraina, realitatea din teren pare să dicteze altceva.

Instituțiile de presă occidentale relatează că Europa este „serios îngrijorată” de o posibilă extindere a sprijinului militar chinez pentru efortul de război al Rusiei. Această legătură strânsă între cele două mari puteri nu este doar o formă de cooperare economică, ci o barieră care subminează orice încercare a UE de a izola diplomatic Moscova.

De ce este această vizită atât de intrigantă acum?

Sincronizarea: Întâlnirea are loc într-un context de tensiuni globale record, sugerând că Moscova și Beijingul își aliniază ceasurile strategice.

Eșecul „convingerii”: Diplomația europeană pare să fi pierdut pariul conform căruia China va alege stabilitatea piețelor occidentale în detrimentul sprijinului pentru regimul lui Putin.

Cooperarea militară: Deși Beijingul neagă furnizarea de armament direct, Occidentul suspectează un transfer tehnologic masiv care permite Rusiei să reziste sancțiunilor internaționale.

Această vizită de două zile la Beijing este mai mult decât o formalitate. Este un semnal că Rusia nu este singură și că China nu este dispusă să joace după regulile scrise la Bruxelles sau Washington. În timp ce Lavrov și Wang Yi își vor strânge mâinile în fața camerelor, Europa va privi cu atenție, încercând să descifreze dacă acest parteneriat este doar unul de conjunctură sau dacă suntem martorii consolidării definitive a unui nou bloc de putere global.

Rămâne de văzut daca va ieși la iveală vreun detaliu concret despre sprijinul militar, sau „prietenia” Moscova-Beijing va rămâne învelită în aceeași ambiguitate strategică ce lasă Occidentul fără replică.