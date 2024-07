Avertisment pentru toți cei cu telefoane mobile. Cercetătorii vin să confirme un avertisment care se repetă la nesfârșit în ultimii ani: dispozitivele digitale fac mai mult rău decât bine, afectând dezvoltarea normală a copiilor.

Aceste dispozitive le pot influența în mod negativ capacitatea de a-și autoregla emoțiile mai târziu, la vârsta adultă, avertizează cel mai recent studiu. O astfel de strategie a părinților poate duce la escaladarea unei probleme preexistente, susțin autorii studiului.

Avertisment pentru toți cei cu telefoane mobile. Pericol imens pentru copii

O echipă de cercetători din Ungaria și Canada a descoperit că abordarea cunoscută sub numele de ”reglare digitală a emoțiilor parentale” duce la incapacitatea copiilor de a-și regla în mod eficient emoțiile, mai târziu în viață.

„Dacă părinții oferă în mod regulat un dispozitiv digital copilului pentru a-l calma sau pentru a-i opri o criză de plâns, el nu va învăța să-și regleze emoțiile”, explică Veronika Konok, cercetător la Universitatea Eotvos Lorand din Ungaria, potrivit site-ului Investing.com. „Acest lucru duce la probleme mai severe de reglare a emoțiilor, în special, probleme de gestionare a furiei”, a adăugat ea.

În studiul publicat în revista ”Frontiers in Child and Adolescent Psychiatry”, echipa a inclus peste 300 de părinți de copii cu vârsta cuprinsă între doi și cinci ani, care au fost urmăriți timp de un an.

Descoperirile au arătat că, atunci când părinții au folosit des reglarea digitală a emoțiilor, un an mai târziu copiii au arătat abilități mai slabe de gestionare a furiei și a frustrării.

Excesele de furie nu pot fi vindecate cu dispozitive digitale

„Excesele de furie nu pot fi vindecate cu dispozitive digitale”, a subliniat Konok. „Copiii trebuie să învețe cum să-și gestioneze singuri emoțiile negative. Au nevoie de ajutorul părinților în timpul acestui proces de învățare, nu de ajutorul unui dispozitiv digital”, subliniază el.

În același timp, cercetătorii au subliniat că părinții „nu ar trebui să evite situațiile frustrante pentru copil”, ci să îi îndrume să-și recunoască emoțiile și să-i învețe să le gestioneze. De asemenea, ei au sugerat „metode de instruire și consiliere pentru părinți”.

Metoda este eficientă pe termen scurt, nu și pe termen lung

Autorul principal, profesorul Caroline Fitzpatrick, cercetător la Universitatea din Sherbrooke, Canada, a adăugat:

„Copiii sunt fascinați de conținutul digital, așa că, pentru părinți, este o modalitate simplă de a opri crizele de furie și poate fi eficientă pe termen scurt.”

Ea a explicat, însă că, ”dacă crește gradul de conștientizare a oamenilor asupra dispozitivelor digitale care sunt instrumente inadecvate pentru vindecarea crizelor de furie, sănătatea mintală și bunăstarea copiilor vor avea de câștigat”.

Copiii cărora li s-au administrat dispozitive mai des, pe măsură ce au experimentat emoții negative, au arătat, de asemenea, o capacitate redusă de a alege un răspuns deliberat, spre deosebire de unul automat.