Experții de la televiziunea de stat a Kremlinului au recunoscut că ucrainenii vorbitori de limbă rusă ripostează la agresiunea Moscovei, în ciuda faptului că președintele rus Vladimir Putin și alți înalți oficiali au afirmat că invadează Ucraina pentru a elibera acest segment al populației din națiunea est-europeană.

Putin a lansat invazia pe scară largă la 24 februarie, atrăgând reacții internaționale rapide. Deși liderii ruși ar fi crezut că vor prelua rapid controlul și că vor fi primiți cu brațele deschise de către vorbitorii de limbă rusă din țară, aceștia s-au confruntat cu o rezistență acerbă. Rusia a fost nevoită să revină substanțial asupra obiectivului său de a răsturna guvernul de la Kiev, concentrându-și în schimb operațiunile militare asupra regiunii Donbas din estul țării.

Pentru a justifica invazia condamnată la nivel internațional, Putin a susținut în mod bizar că forțele sale lucrează pentru a elibera vorbitorii nativi de limbă rusă de liderii „naziști”. În realitate, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este evreu și a avut membri ai familiei care au murit în genocidul Holocaustului perpetuat de naziștii germani în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Președintele ucrainean este, de asemenea, un vorbitor nativ de limba rusă, care a fost ironizat de criticii săi pentru incapacitatea sa de a vorbi ucraineană fără greșeli în timpul campaniei sale prezidențiale.

Andrei Sidorchik, un jurnalist care a vorbit la postul de stat Russia-1 din țară, a subliniat că „principala coloană vertebrală a luptătorilor [ucraineni]” din regiunea Donbas „este formată din vorbitori de limbă rusă și locuitori ai regiunilor rusofone din Ucraina”. El s-a declarat surprins, afirmând că „acesta este un paradox foarte interesant”.

Jurnalistul a dat vina pe „o ideologie care a fost instalată” în Ucraina de la prăbușirea Uniunii Sovietice. Ucraina este o națiune independentă din 1991, Putin declarând public în numeroase ocazii că nu crede că Ucraina ar trebui să fie o țară independentă, exprimându-și dorința de a reconstitui Imperiul Rus de mult dispărut.

Andrei Sidorchik a continuat să susțină că Rusia ar putea să își îndeplinească obiectivele doar prin „ștergerea istoriei [Ucrainei] din ultimii 30 de ani”, susținând că țara est-europeană are nevoie de „de-nazitizare”, repetând punctul de discuție al Kremlinului.

Remarcile au fost raportate pentru prima dată de Julia Davis, editorialistă la The Daily Beast și creatoare a publicației Russian Media Monitor, care a distribuit sâmbătă pe Twitter un clip cu subtitrarea în limba engleză a secvenței, scrie Newsweek.

Pundits on Russian state TV begrudgingly acknowledge that Russian-speakers in Ukraine they supposedly came to „liberate” are actually fighting against invading Russian troops. Instead of leaving, they advocate breaking Ukraine’s will to resist by erasing Ukraine’s modern history. pic.twitter.com/djignq8PKO

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) June 4, 2022