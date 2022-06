Ministerul de Externe din Rusia a emis un raport în care denunță o presupusă persecutare a cetățenilor ruși din Republica Moldova.

„Este regretabil să remarcăm că compatrioții ruși (și oamenii vorbitori de limbă rusă în general) care trăiesc în Republica Moldova se confruntă adesea cu dificultăți în a-și garanta drepturile de acces la serviciul public, de a alege limba de educație și de educație și de a primi liber informații în limba lor maternă”, se arată în raportul Ministerului de Externe din Rusia.

Documentul menționează că Biroul Național de Statistică al Moldovei refuză treptat să publice date separat despre numărul de școli „rusești” din țară, invocând statistici generale privind instituțiile de învățământ secundar. De asemenea, Rusia este nemulțumită de tentivele de blocare a propagandei rusești prin media în Republica Moldova.

„Situația din jurul activității presei ruse în Republica Moldova este escaladată sub pretextul luptei cu propaganda rusă. Solicitările de monitorizare atentă vin din partea reprezentanților partidului de guvernământ Acțiune și Solidaritate (cu accent pe redifuzarea de știri la Moldova 1, NTV Moldova și First in Moldova)”, mai scrie în raport.

Rusia acuză Occidentul de atragerea a Moldovei în grupul de state rusofobe, după ce a început „operațiunea specială” din Ucraina. Totodată, Rusia este nemulțumită de proteste anti-război din fața ambasadei Rusiei de la Chișinău.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a menționat în trecut că Republica Moldova este o țară liberă și că dreptul democratic la protest oriunde nu este și nu poate fi îngrădit cetățenilor.

Ministerul de Externe al Rusiei mai spune că persecuția care ar avea loc împotriva Mitropolitului Vladimir al Mitropoliei Moldovei, subordonată canonic Patriarhiei de la Moscova, reprezintă o problemă.

„Se cunoaște și despre presiunele asupra Mitropoliei Moldovei și Chișinălui a Bisericii Ortodoxe Ruse: parohiile acesteia sunt lipsite de subvenții, iar șeful acesteia, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, Vladimir, este persecutat”, mai transmite ministerul rus.

La rândul său, consilierul prezidenţial ucrainean Mihail Podoleak spune că scenariul unui atac din partea Rusiei asupra Republicii Moldova trebuie examinat cu seriozitate. Potrivit acestuia, propaganda este una dintre armele Moscovei, iar diseminarea unor astfel de informaţii are menirea de a crea panică în Republica Moldova.

Mihail Podoleak spune că dacă vor exista excese din partea Rusiei în raport cu Republica Moldova, Chişinăul va primi ajutor din partea Ucrainei, a comunităţii internaţionale, dar și din partea României. În același timp, consilierul spune că probabilitatea escaladării conflictului în sud este doar ipotetică.

„Orice încercare de a pătrunde pe teritoriul ucrainean va fi întâmpinată de poziţia activă de apărare a armatei ucrainene. Dacă cineva din regiunea transnistreană va înainta pe teritoriul ucrainean, vor fi luate imediat toate măsurile necesare împotriva acestor insurgenţi.

Rusia are planuri expansioniste, militariste, de cotropire a teritoriilor străine şi de nimicire a populaţiei. Serviciile noastre de informaţii urmăresc situaţia.

În scopuri preventive, serviciile noastre secrete ne atenţionează că pot avea loc excese din partea regiunii transnistrene, astfel încât şi Moldova, şi Ucraina trebuie să fie pregătire pentru orice scenariu. În acelaşi timp, informaţiile cu privire la faptul că va fi război în Moldova au menirea de a crea panică în rândul populaţiei. De asta, trebuie să evaluaţi acest scenariu serios, dar fără panică”, a spus Mihail Podoleak la Pro TV Chişinău.

„Au loc consultări între Moldova şi Ucraina, Ucraina şi România. În cazul unor excese, coordonarea va fi la un nivel mult mai mare şi, evident, va exista şi sprijin reciproc. Pentru Moldova va exista, bineînţeles, ajutor din partea comunităţii europene, şi mai ales din partea statului său partener, România.

Pentru noi, la fel ca pentru Moldova este principial să nu admitem prezenţa rusă în regiune. Orice prezenţă rusească în regiune va crea tensiune, provocând escaladarea permanentă a conflictelor. Nici Moldova şi nici Ucraina nu are nevoie de aşa ceva. De asta vor fi întreprinse acţiuni comune între Moldova, Ucraina, ţările care sunt de facto şi de jure membre ale Uniunii Europene, pentru a preveni orice extindere a Rusiei.

Rusia are în persoana Ucrainei un duşman de moarte, care va apăra până la sfârşit securitatea regională”, a mai spus consilierul prezidenţial. Mihail Podoleak.