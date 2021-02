Este vestea momentului de la Palatul Victoria. Au crescut pensiile în România! Chiar premierul Florin Cîţu a făcut anunţul zilei pentru toţi pensionarii.

Florin Cîţu, anunţ despre pensii

Florin Cîţu a vorbit despre una dintre cele mai stringente probleme ale momentului. Este vorba despre creşterea pensiilor. La finalul şedinţei de Guvern, şeful de la Palatul Victoria a făcut lumină în scandalul creşterii pensiilor.

Veniturile celor aproximativ 5 milioane de români au crescut deja la începutul anului şi vor mai creşte în 2022. Acesta este calendarul de care România se va ţine de acum încolo. “Vorbim despre punctul de pensie modificat electoral de PSD. L-au pus în septembrie. Corectăm această problemă.

Va creşte de la 1 ianuarie 2022 ca şi până acum. Anul acesta punctul de pensie este 1442 de lei faţă de anul trecut, când a fost aproape 1300. Anul acesta, prin creşterea pensiilor efectul suplimentar e de 8 miliarde de lei in plus. 19,2 miliarde mai mult ca in 2019. Efortul total e de 19, 2 miliarde. Am avut totuşi o criză economică în 2020 şi o revenire în 2021.

Mărirea pensiilor cu 8% era în programul electoral, nu în programul de guvernare. Punctul de pensie în 2021 e mai mare decât cel de anul trecut. Nu îngheață nimeni pensiile! Pensiile sunt mai mari decât anul trecut. Conform noului calendar, acestea vor creşte în fiecare an, de la 1 ianuarie. Astfel, următoarea creştere a pensiilor va fi în ianuarie 2022”, a explicat premierul.

Florin Cîţu vorbeşte despre creşterea pensiilor care se făcuse deja din luna septembrie a anului trecut.

PSD a criticat Guvernul Cîţu în termeni duri pentru că nu a mai crescut pensiile românilor şi în 2021. Premierul evocă criza sanitară, dublată de cea economică. Ambele nu au lovit doar România, ci şi întreaga lume.