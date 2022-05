Prezentatoarea televiziunii ruse de stat Olga Skabeyeva a afirmat în emisiunea sa de la Russia-1 că operațiunea militară specială a Moscovei în Ucraina „s-a încheiat”. Ea a spus apoi că furnizarea de arme de către Occident către trupele lui Zelenski înseamnă că acum este vorba de un conflict global.

„A început un război adevărat, Al Treilea Război Mondial”

„Este timpul să recunoaștem, poate, că operațiunea specială a Rusiei în Ucraina s-a încheiat. În sensul că a început un război adevărat, Al Treilea Război Mondial. Suntem forțați să demilitarizăm, nu doar Ucraina, ci și NATO în ansamblu”, a spus Skabeyeva.

„De ce vorbesc despre asta? Nu numai Smerch MLRS cu muniție cu dispersie au lovit Donețkul. Loviturile au fost efectuate cu obuziere americane M777”, a mai spus prezentatoarea.

Amenințarea lui Skabeyeva vine după ce Ucraina și-a prezentat noile vehicule de sprijin tactic Wolfhound, care au fost furnizate de Marea Britanie.

De asemenea, un avertisment vine din partea unui alt propagandist rus – supranumit „Vocea lui Putin” – care a sugerat rușii că se vor opri din înaintarea prin Europa doar atunci când vor ajunge la Stonehenge, transmite Daily Express.

Rusia a suferit însă pierderi majore în Ucraina

Cu toate acestea, există întrebări serioase cu privire la faptul că Rusia ar fi capabilă să lanseze o ofensivă atât de masivă asupra NATO. Potrivit celor mai recente informații furnizate de Ministerul Apărării din Marea Britanie, Rusia se confruntă cu revolte localizate, cu o lipsă de comandanți experimentați și cu un moral scăzut în rândul trupelor.

De asemenea, ministerul britanic al Apărării a dezvăluit că Vladimir Putin a suferit „pierderi devastatoare” în rândul ofițerilor săi de rang mediu și inferior. Acest lucru afectează serios armata rusă, care nu mai are ofițeri foarte bine pregătiți, ceea ce ar putea duce la o disciplină slabă și la un moral scăzut, au declarat experții în apărare.

Când Rusia a invadat Ucraina, la 24 februarie, Putin se aștepta să cucerească Kievul în 72 de ore. Dar invazia sa a intrat acum în a treia lună și are în continuare în față o rezistență ucraineană puternică.

În cele din urmă, Rusia a fost forțată să se retragă spre est, iar estimările conservatoare sugerează că a pierdut deja zeci de mii de soldați în lupte.

Cine este Olga Skabeyeva?

Olga Skabeyeva este doar una dintre numeroasele voci din mass-media de stat rusească. Experții spun că escaladarea retoricii ei este un indiciu al unei schimbări importante în modul în care Kremlinul vorbește despre acțiunile sale și ar putea fi un semn prevestitor a ceea ce va urma, potrivit Insider.

Ea este un „monstru”, potrivit lui Vasily Gatov, cercetător în domeniul mass-mediei rusești și cercetător la USC Annenberg Center on Communication Leadership and Policy.

Skabeyeva, alături de soțul ei, Evgheni Popov, a găzduit ani de zile talk-show-ul politic „60 de minute” pe Russia-1 și are o lungă istorie în cadrul mass-media rusești ca fiind o figură „șovinistă, patriotică, pro-guvernamentală, necritică, clar scandaloasă”, a declarat Gatov.

Potrivit unei investigații a Fundației Anticorupție (FBK) publicată la 29 iulie 2021, Skabeyeva și soțul ei, Evgheni Popov, dețin proprietăți imobiliare în Moscova cu o valoare totală de peste 300 de milioane de ruble (4 milioane de dolari).

O investigație din 2020 a site-ului The Insider a constatat că Skabeyeva și soțul ei câștigă oficial aproape 13 milioane de ruble pe an (peste 200.000 dolari). Singurele lor surse de venit declarate sunt holdingul mediatic de stat All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company și filiala sa Russia-1.