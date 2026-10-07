Aproape 1 din 5 români nu își permite o masă consistentă. România este pe ultimul loc și la accesul la internet

În 2025, o parte dintre cetățenii Uniunii Europene nu și-au permis cheltuieli considerate importante pentru viața de zi cu zi, de la activități de agrement până la hrană și acces la internet. Datele publicate în ediția din 2026 a raportului „Cifre cheie privind condițiile de viață în Europa” arată diferențe importante între statele membre. România înregistrează cea mai ridicată pondere din UE atât în cazul persoanelor care nu își permit o masă cu carne, pui, pește sau echivalent vegetarian o dată la două zile, cât și în privința celor care nu își permit o conexiune la internet acasă.

Datele pentru 2025 arată că 8,5% dintre cetățenii UE nu își permiteau să consume o dată la două zile o masă care să conțină carne, pui, pește sau un echivalent vegetarian.

Diferențele dintre statele membre sunt considerabile. Cea mai redusă pondere a fost înregistrată în Cipru, unde numai 1,2% dintre persoane se aflau în această situație.

La polul opus se află România. În țara noastră, 18,1% dintre persoane nu își permiteau o astfel de masă o dată la două zile, cea mai mare proporție raportată la nivelul Uniunii Europene.

Participarea la activități de petrecere a timpului liber reprezintă o altă cheltuială pe care o parte dintre europeni nu și-o pot permite în mod regulat. În 2025, această problemă afecta 12,1% dintre persoanele din Uniunea Europeană.

Și în acest caz există diferențe ample între state. Croația a înregistrat cea mai mică pondere, de 3,9%, în timp ce Grecia s-a situat la celălalt capăt al clasamentului.

În Grecia, 27,3% dintre persoane nu își permiteau să participe în mod regulat la o activitate de agrement, de peste două ori mai mult decât media înregistrată la nivelul UE.

Accesul la internet reprezintă o altă componentă analizată prin prisma posibilităților financiare ale populației. La nivelul Uniunii Europene, 2% dintre persoane nu își permiteau în 2025 o conexiune la internet pentru uz personal la domiciliu.

Finlanda a înregistrat cea mai redusă pondere dintre statele analizate, de numai 0,1%.

România s-a aflat la extrema opusă, cu 6,2% dintre persoane care nu își permiteau financiar o conexiune la internet pentru uz personal acasă. Este cea mai ridicată pondere dintre statele membre ale Uniunii Europene.

Informațiile privind accesul populației la activități de agrement, hrană și internet provin din „Cifre cheie privind condițiile de viață în Europa”, ediția din 2026.

Datele prezentate se referă la situația raportată pentru anul 2025. Unele dintre valorile cuprinse în publicație pot fi actualizate ulterior publicării, pe măsură ce sunt revizuite seriile statistice.