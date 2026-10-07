Aproape 1 din 5 români nu își permite o masă consistentă. România este pe ultimul loc și la accesul la internet
SURSA FOTO: Dreamstime - saracie, mancare, alimentatie nesanatoasa
În 2025, o parte dintre cetățenii Uniunii Europene nu și-au permis cheltuieli considerate importante pentru viața de zi cu zi, de la activități de agrement până la hrană și acces la internet. Datele publicate în ediția din 2026 a raportului „Cifre cheie privind condițiile de viață în Europa” arată diferențe importante între statele membre. România înregistrează cea mai ridicată pondere din UE atât în cazul persoanelor care nu își permit o masă cu carne, pui, pește sau echivalent vegetarian o dată la două zile, cât și în privința celor care nu își permit o conexiune la internet acasă.
România are cea mai mare pondere din UE a persoanelor care nu își permit o masă consistentă
Datele pentru 2025 arată că 8,5% dintre cetățenii UE nu își permiteau să consume o dată la două zile o masă care să conțină carne, pui, pește sau un echivalent vegetarian.
Diferențele dintre statele membre sunt considerabile. Cea mai redusă pondere a fost înregistrată în Cipru, unde numai 1,2% dintre persoane se aflau în această situație.
La polul opus se află România. În țara noastră, 18,1% dintre persoane nu își permiteau o astfel de masă o dată la două zile, cea mai mare proporție raportată la nivelul Uniunii Europene.
Peste 12% dintre cetățenii UE nu își permit activități regulate de agrement
Participarea la activități de petrecere a timpului liber reprezintă o altă cheltuială pe care o parte dintre europeni nu și-o pot permite în mod regulat. În 2025, această problemă afecta 12,1% dintre persoanele din Uniunea Europeană.
Și în acest caz există diferențe ample între state. Croația a înregistrat cea mai mică pondere, de 3,9%, în timp ce Grecia s-a situat la celălalt capăt al clasamentului.
În Grecia, 27,3% dintre persoane nu își permiteau să participe în mod regulat la o activitate de agrement, de peste două ori mai mult decât media înregistrată la nivelul UE.
România înregistrează cea mai ridicată pondere și la lipsa accesului la internet din motive financiare
Accesul la internet reprezintă o altă componentă analizată prin prisma posibilităților financiare ale populației. La nivelul Uniunii Europene, 2% dintre persoane nu își permiteau în 2025 o conexiune la internet pentru uz personal la domiciliu.
Finlanda a înregistrat cea mai redusă pondere dintre statele analizate, de numai 0,1%.
România s-a aflat la extrema opusă, cu 6,2% dintre persoane care nu își permiteau financiar o conexiune la internet pentru uz personal acasă. Este cea mai ridicată pondere dintre statele membre ale Uniunii Europene.
Datele provin din ediția din 2026 a raportului privind condițiile de viață în Europa
Informațiile privind accesul populației la activități de agrement, hrană și internet provin din „Cifre cheie privind condițiile de viață în Europa”, ediția din 2026.
Datele prezentate se referă la situația raportată pentru anul 2025. Unele dintre valorile cuprinse în publicație pot fi actualizate ulterior publicării, pe măsură ce sunt revizuite seriile statistice.
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Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
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