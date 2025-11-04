APIA a anunțat că s-a alăturat Declarației comune ANFAVEA–JAMA – „Pragmatic and Successful Decarbonization of Road Transport: The Strategic Role of Sustainable Fuels including Biofuels and Technological Diversity”, un apel internațional ce susține o tranziție deschisă tehnologic și utilizarea pe scară largă a combustibililor sustenabili, complementar procesului de electrificare.

Cele două organizații inițiatoare, ANFAVEA – principala asociație a industriei auto din Brazilia – și JAMA – Japan Automobile Manufacturers Association –, au lansat această inițiativă sub egida OICA (Organizația Internațională a Constructorilor de Automobile). Scopul este susținerea extinderii producției și utilizării combustibililor sustenabili chiar și după anul 2035, ca parte din drumul către neutralitatea climatică în 2050.

Președintele APIA, Dan Vardie, subliniază importanța alinierii României la direcțiile majore ale industriei auto mondiale:

„Prin această aliniere cu demersul ANFAVEA și JAMA, asociația noastră își consolidează rolul de lider regional în promovarea mobilității sustenabile și accesibile, APIA fiind totodată un vector de imagine internațională pentru sectorul mobilității din România, sub umbrela OICA. (…) Viitorul transportului este aici și nu ne așteaptă! (…) Vremea strategiilor fragmentate a trecut, mobilitatea viitorului se construiește doar împreună, coordonat cu realitățile și politicile UE.”

El a avertizat că industria auto trece prin transformări fără precedent, influențate de noile reglementări europene privind emisiile de CO₂, de investițiile în infrastructură și de adoptarea accelerată a tehnologiilor verzi.

Inițiativa va fi prezentată oficial în cadrul Forumului Mobilității Sustenabile și Accesibile 2025, organizat de APIA pe 18 noiembrie la Crowne Plaza București. Aflat la a treia ediție, evenimentul va reuni lideri din industrie, reprezentanți ai autorităților, ai mediului diplomatic și ai companiilor internaționale, pentru a discuta direcțiile de dezvoltare ale mobilității verzi.

Printre invitații de top ai ediției se numără:

Barna Tánczos, viceprim-ministru al României;

Jose Miranda, Chief Marketing & Communication BYD (Americas, Europe, Middle East & Africa);

Prof. Dr. Sir Ralf Speth, fost CEO Jaguar Land Rover, Chairman TVS Motor Company;

Feng (Matt) Shen, CEO CATL Europe;

Jens Hartmann, Vicepreședinte MAN Truck & Bus SE;

Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica;

Daniel Anghel, CEO & Partner PwC România.

Tema promovată de APIA – diversificarea combustibililor sustenabili – va fi reluată la o zi după Forum, în cadrul COP30, conferinţa internaţională pentru schimbări climatice organizată în Brazilia, la Belém (10–21 noiembrie 2025).

Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA) va găzdui acolo o sesiune de nivel înalt intitulată „Diversity in Carbon Neutrality – Accelerating Decarbonization with Sustainable Fuels”, dedicată rolului strategic al combustibililor sustenabili în accelerarea decarbonizării transportului rutier.

Faptul că tema lansată la București va fi dezbătută ulterior la cel mai important forum climatic al planetei confirmă sincronizarea României cu direcțiile globale privind neutralitatea climatică.

Evenimentul anual este organizat de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA), fondată în 1994 și membră OICA din 1996. Prin implicarea în această inițiativă internațională, APIA își consolidează statutul de lider regional în tranziția către mobilitatea sustenabilă și de platformă de dialog între industrie, autorități și societate.

Agenda completă și lista vorbitorilor Forumului pot fi consultate pe site-ul https://fmsa.green.