Federația Rusă anunță că a creat primul sistem anti-lunetiști cu telecomandă din lume. Un site rusesc de știri anunță că acest sistem a fost creat de către compania rusească Lobaev Arms.

Într-un interviu acordat presei din Rusia, fondatorul companiei spune că sistemul poartă numele de „Rubezh” și este format dintr-o momeală, o alarmă falsă și un complex de distrugere.

„Nici măcar nu vorbim despre o pușcă, ci despre o armă robotizată cu declanșare electrică și mecanisme de activare”, spune Vladislav Lobaev, adăugând că „acesta este know-how-ul nostru, alte întreprinderi atât din industria de armament autohtonă, cât și din străinătate, inclusiv inamicul, nu au încă astfel de proiecte”.

Omul de afaceri a mai adăugat că toate sistemul poate fi gestionat rapid, subliniind că operatorul sistemului poate atrage focul inamic cu ținta falsă, cu scopul de a identifica lunetistul și de a-l elimina. Potrivit omului de afaceri, prototipul sistemului a fost deja creat.

În luna iulie, o altă agenție rusă de presă, a anunțat că trupele lui Vladimir Putin au folosit în premieră un nou tip de pușcă electromagnetică anti-dronă. La vremea respectivă, o sursă din cadrul agențiilor de securitate spunea „complexele electromagnetice rusești Stupor au fost folosite cu succes pentru prima dată în timpul unei operațiuni speciale în Ucraina împotriva dronelor ucrainene”.

„Prin țintirea unui obiect și apăsarea pur și simplă a unui buton, Stupor blochează semnalul de control între operator și dronă, după care drona ucraineană este neutralizată și aterizează forțat în locul potrivit”, mai declara sursa respectivă.

Informațiile existente până în acest moment arată că acest complex portabil ar fi fost creat de Centrul Principal de Cercetare și testare în Robotică din cadrul Ministerului Apărării de la Moscova. De asemenea, au fost publicate imagini cu acest dispozitiv, care a intrat și în posesia separatiștilor pro-ruși din regiunea Lugansk, asta în contextul în care eficacitatea dispozitivului pe câmpul de luptă nu a fost încă atestată de surse independente.

Anunțul cu privire la această armă a venit după ce vicepremierul rus Iuri Borisov anunțase un nou laser dezvoltat de cercetătorii ruși. Atunci, vicepremierul rus spunea că acesta va permite distrugerea dronelor inamice în doar câteva secunde.

LPR forces have apparently fielded the Russian Stupor man-portable drone jammer in eastern Ukraine. pic.twitter.com/aBcIZT9hXJ

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 19, 2022