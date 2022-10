Ministrul Muncii, Marius Budăi (PSD), a precizat, marţi, 25 octombrie, referindu-se la pensiile speciale ale militarilor, că se va lua în calcul salariul net. În ceea ce privește introducerea pensiilor speciale ale primarilor, acest lucru ar însemna un efort bugetar de 0,1 la sută din PIB.

Întrebat marţi seară, la România TV, care sunt recomandările Băncii Mondiale cu privire la pensiile speciale, Marius Budăi a spus că s-a discutat despre venituri şi salariul net.

„În contractul de asistenţă unul dintre paragrafe se referea la această recomandare a Băncii Mondiale asupra sistemului de pensii de la noi care are câteva linii extrem de importante aş spune eu. Bineînţeles că una din ele e să aibă un stagiu minim de cotizare strict în profesia espectivă, să nu se facă asimilări de stagii, să aibă o parte de contributivitate şi să nu fie nicio pensie mai mare decât salariul. S-a vorbit de venit. Se vorbeşte de salariul net, salariul brut nu îl încasăm în mână.

Că vorbim de pensii militare, nu există o nuanţă, în raport, referitoare la MAI şi MApn, se referă la tot sistemul de pensii militare, vorbim de tot sistemul. Si la MApN se reţin contribuţii. Îndeplinim pe sistemul de pensii militare, jaloanele din PNRR, am avut discuţie şi cu Banca Mondială”, a declarat Budăi.

Cea mai importantă victorie a României

„Nu are cum să fie câteva zeci de mii, când ne referim la primari. Vă spun clar că nu vorbim de zeci de mii, nu avem de unde. Efortul bugetar este de 0,1 la sută din PIB. La primari cred că va fi chiar mai puţin”, a evidențiat Budăi. În ceea ce privește pensiile contributive, Budăi a afirmat că cea mai mare victorie a României ar fi eliminarea din PNRR a procentului „inuman” de 9,4 la sută din PIB.

Cea mai importantă victorie a României va fi eliminarea din PNRR a acelui procent inuman, aş putea să îi spun, la adresa cetăţenilor români de a fi condamnaţi la sărăcie în următorii 50 de ani şi este clar, din discuţiile avute până acum, avem toată susţinerea pentru scoaterea acestui procent din PNRR, să nu mai condamnăm cetăţenii români la sărăcie pentru următorii 50 de ani. În PNRR se spune să nu depăşească 9,4. Deci eu vorbesc de scoaterea acestui parag de sus.”, a explicat Marius Budăi.

„Ne putem duce cu o disciplină financiară, dar nu are niciun stat membru o asemenea trădare faţă de cetăţenii lui. Nu există, nu există în nicio legislaţie naţională a statelor membre. Această inepţie trebuie scoasă din PNRR. La media europeană e calculat doar din punct de vedere statistic, nu există p o plafonare. La noi am spus, atâta am fost noi iubitori de cetăţenii români, cei care au scris atunci PNRR, cine au fost atunci, domnul Cîţu, doamna Turcan, domnul Ghinea, cine a mai fost pe acolo, atât i-a iubit pe cetăţenii români, că au spus că trebuie să fie săraci pe următorii 50 de ani.”, a declarat ministrul Muncii.