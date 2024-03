Marele actor Florin Piersic nu are, de peste 20 de ani, o relație apropiată cu fiul său. De fapt, în toți acești ani, cei doi nu și-au vorbit. Recent, Piersic Jr. a făcut declarații surprinzătoare. El a recunoscut că nu a mai vorbit cu tatăl său de peste două decenii, dezvăluind astfel o ruptură semnificativă în relația lor.

Dincolo de strălucirea scenei și a ecranului, se ascunde o poveste familială complexă și tensionată între celebrul actor și fiul său, Piersic Jr. De mai bine de două decenii, cei doi nu mai schimbă nici măcar un cuvânt. Într-o declarație recentă, fiul lui Florin Piersic a dezvăluit cum s-a produs ruptura.

Momentul de cotitură pentru Florin Piersic Jr. a fost premiera filmului „Fix Alert”, la care a muncit enorm. În timpul acelei premiere, celebrul actor i-a spus fiului său că nu înțelege povestea pe care acesta a creat-o în film. Comportamentul tatălui său l-a afectat profund pe Piersic Jr., simțind că munca și efortul său nu au fost recunoscute.

În ciuda eforturilor de a înțelege perspectiva tatălui său, Florin Piersic Jr. a decis să se distanțeze pentru a evita alte momente tensionate. Cu toate că au încercat să rezolve tensiunile, relația dintre cei doi nu s-a îmbunătățit. Niciunul dintre ei nu a făcut pași către reconciliere în tot acest timp.

Asta se întâmpla în 2004, totuși gestul nu pot să-l înțeleg pentru că există comparații. În 2004 nu aveam copii, acum am copii și îmi e foarte greu să înțeleg cum poți să îți lovești copilul. E greu de înțeles și aici intervine competiția de care vorbeam. E adevărat că filmul Fix Alert nu este un produs perfect. E perfectibil și așa va rămâne. Nu mă așteptam ca el să fie în zona lui de interes. M-a șocat gestul, numai că l-am iertat. L-am iertat și eu rămân cu lucrurile bune”, a declarat Florin Piersic Jr.

„Ruptura s-a produs treptat, dar au fost și momente bruște. A fost un moment în care, la Fix Alert, am făcut o conferință de presă. Și eu credeam foarte mult în momentul acela în filmul ăla și în toată echipa. Toți cei care lucraserăm la filmul acela eram ca o familie. El a venit și a făcut cumva bășcălie și cred că acela a fost un moment de ruptură pentru că m-a durut. Ciudat e că el nu și-a dat seama că îl lovește pe propriul lui fiu. (…)

Deși între cele două vedete nu mai există niciun dialog, fiul lui Florin Piersic pare să își poarte tatăl cu drag în suflet și să-și amintească cu afecțiune de momentele petrecute împreună. Mărturisirile sale despre mesajele pe casete audio pe care le-a păstrat timp de decenii demonstrează că, în ciuda lipsei de comunicare din prezent, legătura lor nu a fost uitată.

„Faptul că noi doi nu putem comunica e un lucru cu care eu m-am obișnuit și rămân cu niște mesaje pe care le am pe casete audio de la 22 – 23 de ani. Aveam un robot telefonic și el vorbea cât voia. El fiind un vorbitor îmi vorbea și îmi spunea vrute și nevrute. Am mesajele acelea și am promis că le voi mai asculta când voi avea 80 de ani.

Am zis că dacă nu se vor demagnetiza casetele alea, le ascult la 80 de ani pentru că el nu va mai fi în viață, iar eu am să fiu un moș care ascultă ce spunea taică-su și râde. O să îmi scot proteza, o pun acolo și mă distrez. Alea sunt niște momente mișto pentru că atunci el avea putere de idol.

În toate mesajele alea se juca, vorbea tâmpenii, erau multe comentarii de ale lui și erau făcute haios doar pentru mine. Nu asculta prea mult ce aveam de spus, dar știa că eu ascult și îl bucura lucrul acesta așa că îmi lăsa niște mesaje. În ziua de azi comunicarea nu mai există”, a mai mărturisit actorul.