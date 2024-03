Florin Piersic la Gala Bookzone. Premiu de excelență pentru cartea sa „Viața este o poveste”

Florin Piersic și-a dezvăluit traseul personal în paginile unei cărți. Deși parcursul său este desprins din paginile unui scenariu de film, celebrul actor recunoaște că ideea de a-și imortaliza povestea a fost inițiată de încurajările primite din partea prietenilor și cunoscuților săi.

Florin Piersic a fost unul dintre invitații de seamă la Gala Bookzone găzduită săptămâna trecută la Palatul Parlamentului.

Actorul remarcabil a fost onorat cu un premiu de excelență pentru lucrarea sa de memorialistică intitulată „Viața este o poveste”, în cadrul aceleiași ceremonii.

În timpul evenimentului, Piersic a ținut și un discurs captivant. El a transmis că niciodată nu a evitat să-și recunoască vârsta. În plus, marele artist și-a exprimat regretul față de faptul că dintre membrii generației sale, mai sunt activi doar trei actori.

Cu toate că a publicat recent o carte, Florin Piersic refuză să își asume rolul de autor, afirmând că identitatea sa principală rămâne cea de actor. La vârsta de 88 de ani, el declară că nu este adeptul rememorării trecutului. Din contră, preferă să se concentreze pe prezent și să trăiască fiecare moment în mod conștient.

În cadrul discursului său, Florin Piersic a împărtășit unul dintre regretele sale majore. În timpul evenimentului, Piersic a avut ocazia să socializeze cu Dan Negru, Marcel Pavel și Vlad Miriță, oferind autografe și schimbând impresii cu aceștia. Deși acest moment a fost unul deosebit pentru el, Florin Piersic își exprimă regretul că a pășit pentru prima dată în Palatul Parlamentului doar acum.

Piersic „senior” nu își ascunde vârsta. Regretă dispariția colegilor său de generație

Florin Piersic a mărturisit că nu înțelege de ce anumiți colegi și colege încearcă să își ascundă vârsta.

„Foarte mulți colegi de-ai mei și colege își ascund vârsta, ceea ce nu prea înțeleg. Eu spun că atâția ani am… Am 88 de ani împliniți. Îmi doresc multe, dar nu știu când se mai pot îndeplini aceste dorințe ale mele. Dar vorbind de vârstă, voiam să vă spun, că foarte mulți din păcate-din suflet vă spun asta- și am o durere că vorbesc de asta…”, precizat Florin Piersic.

Artistul regretă că cei alături de care are foarte multe amintiri au dispărut de pe această lume.

„Numai trei mai suntem cu dumneavoastră. În afară de trei absolvenți ai institutului de teatru și cinematografie din promoția mea de actori, ceilalți s-au dus. Din păcate i-am pierdut pe toți și regret enorm, pentru că toate amintirile mele, toate frumoasele mele speranțe au fost legate de ei”, a mai declarat Florin Piersic.

Piersic a fost un actor iubit chiar și de către ceilalți actori

Marele actor constată că afecțiunea pentru el nu se limitează doar la publicul care l-a îndrăgit de-a lungul generațiilor, ci este împărtășită și de către colegii săi din industria cinematografică și teatrală.

„Am fost foarte iubit și de colegi, nu doar de public, ceea ce este extraordinar. E foarte important ca un actor să fie iubit de colegi. Acesta, recunosc, că este un sentiment extraordinar, să îi văd cum se bucură că tu ai apărut și vei juca împreună cu ei. Dar este mult de povestit legat de acest lucru.

E prima dată în viața mea când intru în această clădire care este Parlamentul. Am venit pentru sărbătorirea acestei edituri, care se numește Bookzone, unde eu am fost invitat și îmbrățișat pentru că am scris o carte. Am scris-o cu mare drag, într-o lună de zile”, a mărturisit Florin Piersic, pentru viva.ro.

Cartea sa, este scrisă în stilul personal pentru care este deja celebru Florin Piersic.